Son dakika: Lionel Messi, Dünya Kupası'na büyük bir şokla başladı! Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası fırtına gibi başladı! Katar'ın ev sahipliğini yaptığı turnuvanın üçüncü gününde Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok gol pozisyonunun yaşandığı C Grubu'nun ilk mücadelesinde kazanan taraf Suudi Arabistan oldu.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynaan müsabaka, Suudi Arabistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Suudi Arabistan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari kaydetti. Arjantin'in tek sayısı ise 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltısından geldi.

Bu sonucun ardından sürpriz bir galibiyete imza atan Suudi Arabistan, turnuvaya 3 puanla başladı. Favoriler arasında gösterilen Arjantin ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Arjantin, gelecek maçta 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Polonya ile kozlarını paylaşacak.

PERDEYİ MESSI AÇTI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Arjantin bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

TARİHE GEÇTİ

Lionel Messi, bu golle birlikte Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'nun ardından 4 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan 5. oyuncu oldu.

LAUTARO OFSAYTA TAKILDI

Müsabakanın 29. dakikasında gelişen Arjantin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lautaro Martinez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SUUDI ARABİSTAN'DAN OFSAYT TAKTİĞİ

Suudi Arabistan, karşılaşmanın ilk yarısında çok konuşulacak bir ofsayt taktiği sergiledi. Arabistan ekibi, 2018 Dünya Kupası'nda 6 kez ofsayta yakalanan Arjantin'i ilk 45 dakikada tam 7 kez ofsayta düşürdü.

İKİNCİ YARI SUUDİ ARABİSTAN'IN GOLÜYLE BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı hızlı başladı. 48. dakikada Arjantin yarı alanında topla buluşan Al Shehri, meşin yuvarlakla birlikte ceza sahası içine girdi. Al Shehri, sol ayağıyla kaleyi düşündü ve topu köşeden ağlarla buluşturarak skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

ARJANTİN'E ŞOK: 2-1!

Arjantin, beraberlik golünün ardından şoktan çıkamadı. Karşılaşmanın 53. dakikasında gelişen Suudi Arabistan atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Salem Al Dawsari, rakiplerinden çalımlarla sıyrıldı ve muhteşem bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Suudi Arabistan, 2-1 öne geçti. Müsabakada başka gol olmadı ve maç, bu skorla sona erdi.



