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  4. Son dakika: Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı! 'Barcelona'ya değil MLS'e gidiyorum!'

Son dakika: Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı! 'Barcelona'ya değil MLS'e gidiyorum!'

07.06.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu. İki sezon önce Barcelona'dan bedelsiz şekilde Fransız ekibine transfer olan Arjantinli yıldız, burada Şampiyonlar Ligi kupası kazanamaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dünyaca ünlü futbolcunun yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu. Messi, yeni durağının Inter Miami olduğunu açıkladı.

Son dakika: Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı! 'Barcelona'ya değil MLS'e gidiyorum!'

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, iki sezon önce Barcelona'dan takıma bedelsiz olarak katılan Lionel Messi'nin ayrılacağını resmen açıklamıştı. Yuvası olan İspanya La Liga devine geri dönmesi beklenen Arjantinli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG'den ayrılan dünyaca ünlü futbolcunun yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu.

Lionel Messi yaptığı açıklamayla yeni takımının Inter Miami olduğunu resmen duyurdu. Arjantinli yıldız; açıklamalarında Barcelona'ya sitem ederken, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Messi'nin sözleri;

"BARCELONA'YI İSTİYORDUM AMA..."

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"Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim. La Liga'nın her şeyi kabul ettiğini ve geri dönmem için her şeyin yolunda olduğunun söylendiğini duymuş olsam da, gerçekleşmesi gereken daha pek çok şey vardı."

"KENDİ KARARIMI VERMEK İSTEDİM"

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"Avrupa'dan başka teklifler de vardı ancak benim Avrupa'dan istediğim tek takım Barcelona'ydı. Kendimi dışarıda bırakıp ailemi düşünmem gereken bir zamana girdim. Ailem için son iki sene çok iyi geçmemişti. Çocuklarımın yeniden otelde kalmak zorunda kalmalarından korkuyordum. Kendi kararımı vermek istedim."

"UMARIM BİR GÜN DÖNEBİLİRİM"

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"Umarım bir gün Barcelona'ya dönebilirim. Nasıl olur bilmiyorum ancak orayı çok seviyorum. İnsanların ilgisini takdir ediyorum ve bir gün oraya dönmek istiyorum."

"MLS ZAMANI GELMİŞTİ"

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"Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti."


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