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Son dakika: Maç sonunda gergin anlar! Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi! 'Bir şey varsa bizi de aydınlatın!'

18.01.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soruya ise sert cevap verdi. İşte detaylar...

Son dakika: Maç sonunda gergin anlar! Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi! 'Bir şey varsa bizi de aydınlatın!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu skorla birlikte resmi maçlarda üst üste 11. kez kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANACAĞIMIZ DAHA ÇOK MAÇ VAR"

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İki kupayı da kazanmak istediklerini dile getiren Buruk, "Kazanacağımız daha çok maç, önümüzde daha çok hedef var. İki kupayı da kazanmak istiyorsak, daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz de var." ifadelerini kullandı.

"UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLDU"

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Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'nin transferi hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Uğur Çiftçi'yle ilgili girişimimiz oldu. Sivasspor'un istekleri var. En uygun yolu bulmaya çalışacağız. Panik yapacak durumda değiliz. Takımımıza katkı verecek oyuncuları almaya çalışacağız." dedi.

O SORUYA SİNİRLENDİ

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Kendisine yöneltilen "Geçen maçta hakeme eleştiride bulunmuştunuz. Bu maçta hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna ise sinirlenen Buruk, "Son maç hakemi eleştirmedim. İlk Alanyaspor maçıydı. Bugünkü maçta görüntüleri izlemedim. Herkese hata oluyor. Kimse aleyhine ve lehine hata yapılmasını istemiyor. Biz de istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"BİR ŞEY VARSA BİZİ AYDINLATIN!"

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Konuşmasını sürdüren sarı - kırmızılı teknik adam, "Bu maç için görüntüleri gördükten sonra konuşabiliriz. Kulübede görüntüleri izlemedim. Sonuca direkt etki var mı, bilmiyorum. Alanyaspor ile oynanan ilk maçta bizim aleyhimize çok net hata yapıldı. Bu maçtaki pozisyonları izlemedim. Bir şey varsa bizi aydınlatabilirsiniz." dedi.

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