Son dakika: Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland'dan İlkay Gündoğan itirafı! "Yalvarmak üzereydim..."

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de müthiş bir çekişmeye sahne olan 2021/22 sezonunun son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, yeni transferleri Erling Haaland, Julian Alvarez ve Stefan Ortega için Etihad Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

Borussia Dortmund forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı oynayan 21 yaşındaki genç yıldız, yeni takımının oynadığı futbolu değerlendirirken İlkay Gündoğan için ise itiraflarda bulundu.

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Manchester City'ye transferinin kendisini için büyük bir meydan okuma olduğunun altını çizen Norveçli golcü, "Yeni bir ülke, yeni bir lig, yeni bir teknik direktör... Yeni bir kulübe adım atmanın ne demek olduğunu biliyorum ve bunu daha önce birkaç kez yaşadım. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı forma giydim ve onlara karşı oynamanın televizyonda gördüğünüzden çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN İTİRAFI!

Şampiyonlar Ligi'nde City'e karşı oynadıkları maçta neredeyse 25 dakika boyunca topa dokunamadığını belirten Haaland, "Ve neredeyse, 'İlkay (Gündoğan) lütfen tiki-taka oynamayı bırak!' diyerek yalvarmak üzereydim. Oyunu farklı bir seviyede oynuyorlar ve ben de bunun bir parçası olabilmek için buradayım. Kafa vuruşlarımı, sol ve sağ ayakla çıkardığım şutlarımı, topla hareketlerimi ve topsuz oyunumu geliştirmek gerektiğinin farkındayım." ifadelerini kullandı.

DORTMUND'DA 89 MAÇTA 86 GOL!

Borussia Dortmund forması giydiği dönemde oynadığı 89 resmi karşılaşmada rakip fileleri 86 kez havalandıran Haaland, dikkat çeken bir gol ortalaması yakalamıştı.



