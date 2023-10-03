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Son dakika: Manchester United - Galatasaray maçına Wilfried Zaha damgası! Taraftarların ıslıklı protestosuna verdiği cevap gündem oldu: 'Sizi duyamıyorum!'

03.10.2023 22:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, 17. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçın 23. dakikasında 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren İngiliz taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edilen Wilfried Zaha, attığı golden sonraki sevinciyle adeta cevap verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında İngiltere ekibi Manchester United ile temsilcimiz Galatasaray kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçta yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Manchester United, 17. dakikasında Hojlund'un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın cevabı ise gecikmedi.

ZAHA'DAN HARİKA GOL

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Sarı - kırmızılılar, 23. dakikada Wilfried Zaha ile eşitliği sağladı. Davinson Sanchez'in attığı uzun topla ceza sahası içinde buluşan Fildişili futbolcu, rakibini sırtına alarak yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

ISLIKLARA CEVAP VERDİ

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Zaha, maçın başından itibaren topu her ayağına aldığında ıslıklarla protesto eden İngiliz taraftarlara attığı golden sonra adeta cevap verdi.

'SİZİ DUYAMIYORUM'

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Yıldız futbolcu, gol sevincinde iki elini kulaklarına götürerek 'Sizi duyamıyorum' işareti yaptı. Zaha'nın bu sevinci kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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