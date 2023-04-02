Son dakika: 'Manuel zekanın ürünü...' Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye verilen penaltı sonrası olay yaratan paylaşım!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakanın ilk yarısında tansiyon bir hayli yükseldi.

Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, rakiplerini üst üste çalımlamasının ardından Onur Bulut'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler, pozisyonun penaltı olduğunu işaret etti ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaşlı futbolcular; hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulunurken, siyah - beyazlı kulübün resmi hesabından flaş bir paylaşım geldi.

"YAPAY ZEKANIN ÜRÜNÜ"

Beşiktaş'ın tweet'inde, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yer buldu.

