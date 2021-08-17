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SON DAKİKA! Marcao, PFDK'ya sevk edildi

17.08.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marcao, Giresunspor-Galatasaray maçındaki saldırısı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

SON DAKİKA! Marcao, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'SALDIRI CEZASI 5-10 MAÇ'

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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