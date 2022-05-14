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  4. Son dakika: Mario Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Başkan Murat Sancak açıkladı...

Son dakika: Mario Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Başkan Murat Sancak açıkladı...

14.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yıldız futbolcu Mario Balotelli ile ilgili flaş bir iddia gündeme gelmişti. İtalyan futbolcunun Yunus Akgün'e saldırdığı yönünde çıkan haberlere başkan Murat Sancak'tan jet yalanlama geldi. Sancak, takımda en iyi anlaşan ikilinin Balotelli ile Yunus olduğunu ifade etti.

Son dakika: Mario Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Başkan Murat Sancak açıkladı...
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Adana Demirspor'da yıldız futbolcu Mario Balotelli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

"YUNUS AKGÜN'Ü TEKME TOKAT DÖVDÜ" İDDİASI

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Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mario Balotelli'nin bir antrenman sonrasında tesislerde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğü ve genç futbolcunun kan revan içerisinde yerde kaldığı idda edilmişti.

"GÖNDERİLECEK" DENİLMİŞTİ

Saldırı iddiasıyla birlikte Balotelli'nin takımdan gönderilmesine karar verildiği ortaya atılmıştı.

MURAT SANCAK: "YALAN!"

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise çıkan haberleri jet hızında yalanladı. Sancak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yalan, yalan! Takımda en iyi anlaşan Balotelli ve Yunus'tur." ifadelerini kullandı.

"BALOTELLI'YE TEKLİFLER VAR"

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Öte yandan yıldız golcü için transfer haberleri de gündeme gelmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak oyuncuya gelen teklifleri açıklayarak, "Balotelli'ye Avrupa takımları ile Arap takımlarından teklifler var. Kulübümüzle 2 yıl daha sözleşmesi var ve biz kendisini bırakmayı düşünmüyoruz. Ancak ederini bulur bir teklif olması durumunda kulüp menfaati açısından bakarız." demişti.

"10 MİLYON EURO"

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Meksika'dan bir kulübün, Mario Balotelli'yle ilgilendiği ifade edilmişti. Demirspor kaynaklarına göre konuşulan rakam, 10 milyon Euro. Demirspor, eğer Balotelli'yi satarsa ilk 2 muhtemel hedef; Hulk ve Burak Yılmaz olacak.

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