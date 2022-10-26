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SON DAKİKA: Marsilya Galatasaray'ın Cengiz Ünder teklifini kabul etti!

26.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-Kırmızılılar 11 haftada 18 puan toplarken taraftarlar alınan sonuçlardan pek de mutlu değil. Hal böyle olunca ara transfer dönemi için kolları erkenden sıvayan Sarı-Kırmızılı kurmaylara yaz transfer döneminde de gündemde olan Cengiz Ünder transferi için yanıt geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Marsilya Galatasaray'ın Cengiz Ünder teklifini kabul etti!
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Süper Lig'in ilk 11 haftasında 18 puan toplayan Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-Lacivertliler çıktığı son üç maçta 2 puan alırken, ara transfer dönemi için çalışmalar erken başlamış durumda.

Yabancı kuralı nedeniyle kadrosuna kattığı bazı isimlerden yararlanamayan Sarı-Kırmızılılar, yerli isimlere yönelirken yaz transfer döneminde gündeme gelen ancak somut bir adım atılmayan Cengiz Ünder transferi için yeni gelişmeler yaşandı.

TEKLİF YAPILDI!

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Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine aldığı milli futbolcu Cengiz Ünder için kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Marsilya'da bu sezon teknik direktör Tudor'la sorun yaşayan ve forma şansı bulmakta zorluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibiyle görüştü. Marsilya'nın, bu sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için Galatasaray'ın kiralama teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY'I REDDETTİ

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Milli futbolcu Cengiz Ünder, Türkiye'de forma giymek istemediği için sarı-kırmızılı kulübün teklifini reddetti. Teknik direktör Okan Buruk'la telefonda görüşen 25 yaşındaki futbolcunun, "Şu an için kariyer planlamamda Türkiye'ye dönmek yok. Teklifiniz için çok teşekkür ederim" diyerek sarı-kırmızılıları kibar bir dille reddettiği ortaya çıktı.

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