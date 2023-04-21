Son dakika: Mauro Icardi için PSG ile anlaştığı öne sürülen Galatasaray'da flaş gelişme! Arjantinli yıldızın partneri de dünya yıldızı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, karşılaşmada takımının 2. golünü kaydetmiş ancak sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınmıştı.

'MAURO ICARDI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI'

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun riske edilmediğini dile getirmiş ve Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışıldığını açıklamıştı. Bu gelişmeler sonrasında Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Sarı - kırmızılı yönetimin Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı kaydedilmişti.

SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızla da el sıkıştığı belirtilirken, 3 yıllık sözleşme üzerinde görüşüldüğü ifade edilmişti.

PARTNERİ MOUSSA DEMBELE!

Öte yandan sarı - kırmızılılarla igili Fransa'dan bir müjdeli haber daha geldi. Fanatik'in haberine göre Lyon'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Dembele'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fransız ekibinde istediği süreyi alamadığı gerekçesiyle kesin olarak ayrılık kararı alan 26 yaşındaki yıldız golcünün menajeriyle bir görüşmenin daha yapıldığı belirtildi. Toplantının ardından Dembele'nin Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı öne sürüldü. Sarı - kırmızılıların önümüzdeki günlerde kontrat görüşmelerine başlayacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Lyon formasıyla 27 resmi maça çıkan Dembele, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

