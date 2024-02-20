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  4. SON DAKİKA | MEB'den ortak sınav ve soru dağılımı kararı! İkinci dönem sınav tarihleri açıklandı: 6. ve 9. sınflar...

SON DAKİKA | MEB'den ortak sınav ve soru dağılımı kararı! İkinci dönem sınav tarihleri açıklandı: 6. ve 9. sınflar...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.02.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika: MEB'den ortak sınav ve soru dağılımıyla ilgili açıklama geldi. '2. dönem okullarda ortak sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu. Ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntıları duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, sınav tarihleri ve soru dağılımlarını da açıkladı.

SON DAKİKA | MEB'den ortak sınav ve soru dağılımı kararı! İkinci dönem sınav tarihleri açıklandı: 6. ve 9. sınflar...

MEB'den son dakika duyuru geldi. 2. dönem okullarda yapılacak ortak sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 6. ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlarla ilgili ayrıntılar netleşti. MEB'den yapılan açıklamada 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımları duyuruldu. Peki, 2.dönemin ilk ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

MEB AÇIKLADI! ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

1

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi 8 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.

2

  1. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

  2. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

  3. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

  4. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

  5. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

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