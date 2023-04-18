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  4. SON DAKİKA: MEB duyurdu! 45 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav sonuçları açıklandı

SON DAKİKA: MEB duyurdu! 45 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav sonuçları açıklandı

18.04.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MEB'den yapılan duyuruda, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

SON DAKİKA: MEB duyurdu! 45 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav sonuçları açıklandı

Son dakika: Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

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