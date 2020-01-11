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  4. Son Dakika: Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Son Dakika: Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu.

Son Dakika: Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

MEHMET ALİ ERBİL YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş.

Dedesi Kürt Şeyh Es’edê Erbîlî'nin Menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. diye yanıtladı.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı.

Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular.

Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı. 1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.

ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir

Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrardan beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu.

TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.

Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı.

50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Şu anda Show TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmaktadır. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

Evlilikleri
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1980-1985)
Nergis Kumbasar (1989-1996)
Sedef Altuntaş (2001-2003)
Tuğba Coşkun (2005-2010)

Çocukları
Sezin Erbil (d. 1982)
Yasmin Erbil (d. 1995)
Ali Sadi Erbil (d. 2006)

Sunuculuk
Televizyon Programı[değiştir | kaynağı değiştir]
Metronom
Çarkıfelek
Ya Şundadır Ya Bunda
Açıl Susam Açıl
Aşka Gel
Bir Başka Gece
Gol show
50 Sarışın
Ali Baba'nın Çiftliği
Eyvah Düşüyorum

Dizi
Harem (2012, tv dizisi) - Ulan Bator
Ece (2008, tv dizisi) - Ege
Yıldızlar Savaşı (2007, tv dizisi)
En Son Babalar Duyar (2004, tv dizisi) - Naylon Evlat Semih
Büyümüş De Küçülmüş (2003, tv dizisi) - Tarcan/Afacan (Ses)
Hastayım Doktor (2002, tv dizisi) - Dr. Talat Can
Aşkım Aşkım (2001, tv dizisi) - Şener Uzun
Can Dostlar (2000, tv dizisi)
Tatlı Kaçıklar (1996-2001, tv dizisi) - Rafet
Zamanda Yolculuk (1995, tv dizisi)
Şıpsevdi (1977, tv dizisi) - Meftun

Film
Polis Akademisi Alaturka (2015,film) - Haşmet
Pak Panter (2010) - Yuri Gagarin
Oyuncak Hikayesi 3 (2010) - Woody
Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) - Rocky Selim
Emret Komutanım Şah Mat (2006) - Emekli KGB ajanı Karpov
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Kartal Kaptan/Zaldabar
Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005) - Keloğlan
Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005) - Deli Bedri
Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005) - Cezaevi Müdürü
Hırsız Var! (2005) - Mafya Babası Ekrem
Teberik Şanssız (2005, tv filmi)
Hababam Sınıfı Askerde (2004) - Deli Bedri/Bedri Binbaşı
Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Deli Bedri
Ömerçip (2002) - Şoför Adnan
Hemşo (2000) - Yaşar
Oyuncak Hikayesi 2 (1999) - Woody
Kahpe Bizans (1999) - İlletyus


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil, yoğun bakım, son durumu,

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