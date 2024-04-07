SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! Türkiye Futbol Federayonu 18 Temmuz'da seçime gidiyor... Büyükekşi tekrar aday olacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada temmuz ayında seçime gidildiğini duyurdu.

"TARİH BELLİ OLDU"

Büyükekşi açıklmasında "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

ÖZEL | BÜYÜKEKŞİ ADAY OLMAYACAK

Öte yandan Mynet Spor'un edindiği bilgiye göre Mehmet Büyükekşi gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olmayacak.

EURO2024 SÖZLERİ

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı





