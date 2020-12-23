SON DAKİKA! Menemenspor, Adana'da 6 yabancıyla oynadı!

Menemenspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk olduğu Adanaspor’u 3-2 mağlup etti. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” diye konuştu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık. Hükmen mağlup sayılacağız.” dedi.

dakikada Şeref Özcan Memenenspor’da oyundan çıkıp yerini Rasheed’e bırakmıştı. Böylece sahada 6 yabancısı bulunan Menemenspor, 3 dakika sonra Anaane’yi oyundan alarak Murat’ı oyuna dahil etmişti.

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok” dedi.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Sahada ilk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakip daha enerjikti. 2-1 maç olmuşken çok çabuk 3. golü yedik. Ders alacağımız bir maçtı. 6 yabancı ile oynanması idari bir konu. Ben sahanın içine bakıyorum. Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Biz nasıl dikkat ediyorsak onların da dikkat etmesi gerek” diye konuştu.

