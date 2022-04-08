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Son dakika: Merih Demiral tarih yazdı! Önce penaltı yaptı sonra...

08.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçına Merih Demiral damga vurdu. Atalanta, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibinin formasını giyen milli oyuncumuz Merih Demiral rakibini ceza sahası içinde düşürerek penaltı yaptırdı. Leipzig penaltıyı kaçırınca Merih büyük sevinç yaşadı. Bu olayın ardından 90+1. dakikada Leipzig'in şutunu çizgiden çıkaran Merih Demiral mağlubiyeti önledi ve tur atlamak için takımına büyük avantaj sağladı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı...

Son dakika: Merih Demiral tarih yazdı! Önce penaltı yaptı sonra...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Son dakika haberleri... Leipzig ile Atalanta maçında Merih Demiral çok konuşuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki ekip sahadana 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Merih Demiral performansıyla maça damga vurdu.

ATALANTA BİR O KALEYE BİR BU KALEYE...

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Karşılaşmanın 17. dakikasında Muriel'in golüyle öne geçen Atalanta, 58. dakikada Zappacosta'nın kendi kalesine attığı gole engel olamadı. Milli oyuncumuz Merih Demiral 90 dakika boyunca sahada kaldı ve maçın yıldızı seçildi.

ÖNCE PENALTI YAPTI SONRA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

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Maçın ikinci yarısında penaltı yaptıran Merih Demiral büyük üzüntü yaşadı. Leipzig penaltıyı kaçırınca müthiş bir sevinç yaşayan Merih Demiral maça adeta yeniden başladı. Dakikalar 90+1'i gösterdiğide Merih çok kritik bir müdahalede bulundu. Alman ekibinin şutunu çizgiden çıkaran milli futbolcumuz, Atalanta'nın deplasmandan beraberlikle ayrılmasında büyük rol oynadı.

Görüntü EXXEN'den alınmıştır.


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