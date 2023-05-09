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  4. SON DAKİKA: Messi'nin yeni adresi belli oldu! Ronaldo'nun 2 katı maaş kazanacak...

SON DAKİKA: Messi'nin yeni adresi belli oldu! Ronaldo'nun 2 katı maaş kazanacak...

09.05.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: PSG ile yol ayrımında olan Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştığı iddia edildi. Arjantinli yıldızın sezon sonunda takıma katılmak için resmi imzayı atacağı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi, PSG ile henüz sözleşme yenilememişti.

SON DAKİKA: Messi'nin yeni adresi belli oldu! Ronaldo'nun 2 katı maaş kazanacak...

Son dakika haberleri... Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili yeni bir gelişme yaşadı. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun Barcelona'ya dönmesi beklenirken, Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

YILLIK 400 MİLYON EURO KAZANACAK

Lionel-Messi

Bu sezon Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a 200 milyon euro'luk imza atmasının ardından gündeme gelen Arap pazarı, Messi'yi de almak üzere. Yıldız oyuncuya Ronaldo'nun 2 katı teklif eden Al Hilal takımı transferi noktaladı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

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Geçtiğimiz günlerde PSG'de kadro dışı kalan Messi yayınladığı videoda, “Merhaba, şu anda olanlar nedeniyle bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak tabii ki arkadaşlarım ve kulüpten özür dilerim. Dürüst olmak gerekirse, önceki haftalarda olduğu gibi maçtan sonra izinli olacağımızı düşündüm. Daha önce iptal ettiğim Arabistan gezisini ben organize etmiştim. Tekrar söylüyorum, yaptığım şey için özür dilerim ve kulübün kararını bekliyorum. Başka bir şey yok, kucak dolusu sevgiler.” demişti. Çektiği özür videosu PSG taraftarları tarafından kabul edilmeyince ipler kopmuştu.


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