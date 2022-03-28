Son dakika: Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Son dakika... Kariyerine Paris Saint Germain'de devam eden Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Messi'nin PSG'de mutsuz olduğu biliniyor. Taraftarların geçtiğimiz hafta ıslıkladığı Arjantinli Süper star, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

SADECE 7 GOL ATABİLDİ

Barcelona'dan ayrılışı duygusal bir vedaya sahne olan Messi, futbolseverleri bu hamlesiyle adeta yıkmıştı. Paris Saint Germain'de bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Arjantinli yıldız, 7 gol ve 11 asist yaptı.

DAVID BECKHAM ARAYA GİRDİ

Dünya futboluna damga vurmuş isimlerden David Beckham, Amerika'da sahibi olduğu Inter Miami ile büyük projeler yapmanın planlarını kuruyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'nın haberine göre; Inter Miami adını tüm dünyaya tanıtmak isteyen ve MLS'de başarıları hedefleyen İngiliz futbol adamı, Lionel Messi başta olmak üzere Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets'i takımına transfer etmeyi planlıyor.

"PARA İÇİN BU DA YAPILMAZ"

PSG'ye büyük umutlarla giden ancak mutsuz olan Messi, 2022 Dünya Kupası sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Amerika'ya gitmeye sıcak bakan Messi'nin bu transfer haberi hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada ise ''Para için bu da yapılmaz'' cümleleri kuruluyor...



