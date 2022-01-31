Son dakika: Messi, Ronaldo ve Mbappe'yi şoka uğrattı! Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Son dakika: Galatasaray'ın sezon başında takımda düşünmediği için gönderdiği isimlerin başında gelen Emre Akbaba, Alanyaspor'da harikalar yarattı. Eski takımıyla çıktığı 19 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergileyen Akbaba, dünya yıldızlarını geride bırakmayı başardı.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Ocak ayı içinde çıktığı 4 maçta rakip ağları 6 kez sarsan Emre Akbaba, 2022 yılının şu ana kadar en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Maç başına 1.5 gol ortalaması yakalayan Emre Akbaba, dünyadaki tüm yıldızları sollamayı başardı.

HEPSİNE NAL TOPLATTI

Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, Lewandowski gibi isimleri geride bırakan Emre Akbaba, 2022 yılına bomba gibi bir giriş yaptı. Galatasaray'ın gönderdiğine pişman olduğu isimlerin en başında gelen Emre Akbaba'nın formu yükselerek devam ediyor.

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