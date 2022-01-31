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Son dakika: Messi, Ronaldo ve Mbappe'yi şoka uğrattı! Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

31.01.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'dan kiralık olarak Alanyaspor'a giden Emre Akbaba adeta küllerinden doğdu. Fatih Terim döneminde forma giymesinin zor olduğunu öğrenmesinin ardından takımdan ayrılarak formunu kaybetmemek isteyen orta saha oyuncusu eski kulübü Alanyaspor'a kiralanmıştı. Ocak ayında attığı 6 gol ile tüm dünyanın zirvesine yerleşti. Ocak ayında tüm dünyada en çok gol sevinci yaşayan oyuncu, Messi, Ronaldo, Mbappe gibi dev isimleri geride bırakmayı başardı.

Son dakika: Messi, Ronaldo ve Mbappe'yi şoka uğrattı! Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika: Galatasaray'ın sezon başında takımda düşünmediği için gönderdiği isimlerin başında gelen Emre Akbaba, Alanyaspor'da harikalar yarattı. Eski takımıyla çıktığı 19 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergileyen Akbaba, dünya yıldızlarını geride bırakmayı başardı.

ZİRVEDE YER ALIYOR

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Ocak ayı içinde çıktığı 4 maçta rakip ağları 6 kez sarsan Emre Akbaba, 2022 yılının şu ana kadar en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Maç başına 1.5 gol ortalaması yakalayan Emre Akbaba, dünyadaki tüm yıldızları sollamayı başardı.

HEPSİNE NAL TOPLATTI

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Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, Lewandowski gibi isimleri geride bırakan Emre Akbaba, 2022 yılına bomba gibi bir giriş yaptı. Galatasaray'ın gönderdiğine pişman olduğu isimlerin en başında gelen Emre Akbaba'nın formu yükselerek devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Lionel Messi Emre Akbaba
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