Son dakika: Mesut Özil'e olay yaratan suçlama! Bomba etkisi yaratacak...

Son dakika haberleri... Mesut Özil'in kadro dışı kalması, Türkiye'de olduğu gibi dünya basınında da büyük yankı uyandırmış durumda. Arsenal'da top koşturduğu dönemde takım arkadaşı olan Monreal'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü...

"MESUT'UN HERKESLE SORUNU VAR"

Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının ardından böyle bir açıklama yaparak yıldız oyuncuyu yaralamaya çalışan Monreal, "Mesut Özil'in herkesle sorunu var. Sorunlu bir futbolcu. Arsenal'da oynarken de Arsene Wenger ile tartışmıştı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Özil, takımın en iyi oyuncularından biriydi ve çok para kazanıyordu. Ama herkesle sorun yaşaması onun kariyerini etkiledi." dedi.

MESUT ÖZİL'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübün bildirisinden sonra bir açıklama yayımlamıştı. Özil, "Aslolan Fenerbahçe" paylaşımıyla buzları eritmek için hazır olduğunun mesajını vermişti.



