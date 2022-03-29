SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Mesut Özil'e olay yaratan suçlama! Bomba etkisi yaratacak...

Son dakika: Mesut Özil'e olay yaratan suçlama! Bomba etkisi yaratacak...

29.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda gelişmeler yaşanıyor. Takım arkadaşlarıyla arasının iyi olmadığı iddia edilen yıldız oyuncu için bir skandal da Arsenal'da oynayan eski takım arkadaşı Monreal'den geldi. Yıldız oyuncu Mesut Özil için, "Onun tek sorunu herkesle sorunu olması" dedi. Bu olay sonrasında sosyal medya adeta karıştı. Mesut'un kadro dışı kalmasının ardından böyle bir açıklama yapılması büyük tepki çekti...

Son dakika: Mesut Özil'e olay yaratan suçlama! Bomba etkisi yaratacak...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Mesut Özil'in kadro dışı kalması, Türkiye'de olduğu gibi dünya basınında da büyük yankı uyandırmış durumda. Arsenal'da top koşturduğu dönemde takım arkadaşı olan Monreal'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü...

"MESUT'UN HERKESLE SORUNU VAR"

IMG20220329100310

Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının ardından böyle bir açıklama yaparak yıldız oyuncuyu yaralamaya çalışan Monreal, "Mesut Özil'in herkesle sorunu var. Sorunlu bir futbolcu. Arsenal'da oynarken de Arsene Wenger ile tartışmıştı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Özil, takımın en iyi oyuncularından biriydi ve çok para kazanıyordu. Ama herkesle sorun yaşaması onun kariyerini etkiledi." dedi.

MESUT ÖZİL'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

fenerbahceden_mesut_ozil_06176_800

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübün bildirisinden sonra bir açıklama yayımlamıştı. Özil, "Aslolan Fenerbahçe" paylaşımıyla buzları eritmek için hazır olduğunun mesajını vermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacakNando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak
Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...
Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Arsenal FC Mesut Özil son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Diyanetten teravih namazı kararı!

Diyanetten teravih namazı kararı!

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Acun sürprizi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Acun sürprizi!

En pahalı futbolcu oluyor...

En pahalı futbolcu oluyor...

Antrenmana vinç getirtti!

Antrenmana vinç getirtti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.