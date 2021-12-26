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Son dakika: Mesut Özil hakkında olay sözler! ''Artık ölü bir 10 numara''

26.12.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra adı Flamengo ile anılan Vitor Pereira hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Brezilya basını Mesut Özil hakkında da skandal sözlere imza attı. Mesut Özil'in yaşının 33 olmasından dolayı 'yaşlı' olarak niteleyen Brezilya basını ilginç bir benzetmede bulunarak ''Mesut artık ölü bir 10 numara'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: Mesut Özil hakkında olay sözler! ''Artık ölü bir 10 numara''
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından birçok dedikodu gündeme gelmişti. Portekizli çalıştırıcının Brezilya takımlarından Flamengo'ya gideceği konuşulurken Brezilya basını Mesut Özil hakkında da flaş ifadeler kullandı.

"VITOR PEREIRA EN UYGUN İSİM"

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UOL Esporte canlı yayınında konuşan Brezilyalı gazeteci Andre Rocha, Flamengo'nun Pereira'yı göreve getirmesi gerektiğini savunurken Mesut Özil için de ilginç ifadeler kullandı. Andre Rocha, "Vitor Pereira, Flamengo için en uygun isim." dedi.

"MESUT ÖZİL ARTIK ÖLÜ BİR 10 NUMARA"

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Andre Rocha sözlerine Mesut Özil üzerinden devam ederek, "Fenerbahçe'de ortalık karışıktı. Takımın lideri Mesut Özil artık ölü bir 10 numara. Onu harika bir takım lideri olarak alamazsınız." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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