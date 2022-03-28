SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan geri mi dönüyor? İlginç detay ortaya çıktı...

Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan geri mi dönüyor? İlginç detay ortaya çıktı...

28.03.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz hafta flaş bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İki futbolcunun da akıbeti henüz belli olmazken, yönetimin tavır değişikliğine gittiği öğrenildi. Bu olayın ardından Mesut ve Ozan'ın kadro dışı kalmadığı iddiası ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan geri mi dönüyor? İlginç detay ortaya çıktı...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye gelerek taraftarları mutlu eden Mesut Özil, geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılarak camiada deprem etkisi yaratmıştı. Sarı-Lacivertli kulübün, geçtiğimiz perşembe günü kadro dışı kaldığını duyurduğu iki futbolcuya, tebligatları daha sonra yaptığı ortaya çıktı! Gündüz saatlerinde Twitter hesabında yapılan bilgilendirmenin ardından iki futbolcunun büyük şaşkınlık yaşadığı, birkaç saat sonra ise kendilerine bu haberin verildiği öğrenildi.

‘İZİNLİ’ İFADESİ

1633526108808-mesut-ozil-4-ceds-05-amsh-11-e-44595-gclaru

Fenerbahçe yönetiminin, sebep dahi belirtilmeden kamuoyuna yapılan duyuru sonrası tavır değişikliğine gittiği, oyunculara yönelik bilgilendirmede, ‘tedbiren kadro dışı kararı alınarak, izinli sayıldıkları’ ifadesinin kullanıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların yapılacak ilk toplantında Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili nihai kararını netleştirmesi bekleniyor.

KADRO DIŞI DUYURUSUNDA ŞU İFADELERE YER VERİLMİŞTİ

250320221356350961536

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'e Galatasaray ve Fenerbahçe damgası: 8 milyon €!Süper Lig'e Galatasaray ve Fenerbahçe damgası: 8 milyon €!
Özil için flaş iddia: "Yeni adresi..."Özil için flaş iddia: "Yeni adresi..."
Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Ozan Tufan son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Ayrılık fitilini ateşledi! "Gidiyorum..."

Ayrılık fitilini ateşledi! "Gidiyorum..."

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Bu transfer tarihe geçecek! Çağlar Söyüncü en pahalı futbolcu oluyor...

Bu transfer tarihe geçecek! Çağlar Söyüncü en pahalı futbolcu oluyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.