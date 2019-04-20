Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar,) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON TEHLİKESİ
Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Göller Yöresinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimler ile Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur, güneybatı kesimlerde sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de fırtına, Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, açıklarında güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz’de 2,0 ila 3,0m, açıklarında 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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