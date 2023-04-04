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Son dakika: MHK Başkanı Lale Orta'dan devrim gibi karar! Artık o pozisyonlarda...

04.04.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, maçlarda gerçekleşen hakem yönetimleri kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, aldığı flaş kararı açıkladı. Ayrıca Orta, MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile de canlı yayında tartışmalı pozisyonları yorumladı. İşte detaylar...

Son dakika: MHK Başkanı Lale Orta'dan devrim gibi karar! Artık o pozisyonlarda...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, flaş gelişmeler yaşanıyor. 27. haftanın geride kalmasıyla birlikte Galatasaray Kulübü'nün istifaya davet ettiği Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'dan flaş bir açıklama geldi.

MHK Başkanı Lale Orta, beIN Sports'a yaptığı açıklamada kulüplerin açıklama beklediği iki pozisyonu kendilerine iletmelerini istedi. İşte Orta'nın sözleri;

"HER AY BİR GÜN BELİRLEYELİM"

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"Kamuoyunun merak ettiği pozisyonlardan seçtik. Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik. 17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa her ay bir gün belirleyelim."

"BİZE İKİ POZİSYON GÖNDERSİNLER..."

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"İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım."

Ayrıca Lale Orta, katıldığı yayında MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile pozisyonları değerlendirdi.

Dubois - Ahmet Oğuz pozisyonu

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MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Leo Dubois'ya çok net bir müdahale var. Hakem için kolay bir karar değil, çünkü uzakta. Dördüncü hakem bu pozisyonu görüyor ve yakın. Aslından ondan bir müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızı karttan yanayım. Burada subjektif bir karar var, sınırda bir durum. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı. Şahsen kırmızı kart tercih ederdim."

Osayi-Samuel - Yusuf Özdemir pozisyonu

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MHK Başkanı Lale Orta: "Osayi-Samuel için net bir kırmızı kartlık pozisyon var. Karar kırmızı olmalıydı. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi."

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Burada hakem isterse, VAR devreye girer. Hakem önce kırmızıya gidiyor. Hakemin güçlü kalmasını ve kırmızı göstermesini beklerdik."

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MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Alanyaspor maçında Enner Valencia'ya rakip futbolcunun teması var. Mete Kalkavan görmekte zorluk çekiyor. VAR'ın müdahalesi ve penaltı kararı doğru."

Arda Güler - Onur Bulut penaltı pozisyonu

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MHK Başkanı Lale Orta: "Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış hakemimiz. Buradan kendisi ders çıkartacaktır."

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Hakem oyunculara uzak kalmış. Fakat görebiliyor, hissedebiliyor. Welinton'un müdahalesinin kural dışı olduğunu hissedebiliyor. Yetenekli hakemlerde sıkça karşılaştığımız durum. Sarı kart gerekiyor. Oyuncunun niyeti topa müdahale. İkinci sıradan kırmızı çıkması doğal. %100 gol pozisyonu ama oyuncunun topla oynama niyeti var. Bu yüzden sarı doğru."

Emre Akbaba - Mertens pozisyonu

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MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Emre Akbaba'nın pozisyonunu hakem ters açıyla gördü. VAR daha iyi gördü. Hakemin görevi futbolcuları korumak. Emre Akbaba'nın topla oynama niyeti yok. Burada pozisyon kırmızı olmalıydı."

Mertens - Rodrigues pozisyonu

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MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Dries Mertens, Rodrigues'e müdahale ederken çok büyük risk alıyor, tabanını gösteriyor. Şanslı ki çok sert müdahale olmuyor. Bu yüzden hakem sarı çıkardı. Kırmızı da çıksa bir şey diyemezsiniz. VAR'ın müdahale etmemesi doğru, subjektif karar. Sarı kartı kabul etmeliyiz. Neyse ki çok büyük bir temas olmadı."

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Sam Adekugbe'nin Akintola'ya müdahalesi, Mertens'in Rodrigues ile olan pozisyonuna benziyor. Adekugbe'nin ayağı yerde, riski azaltıyor. Bu müdahalede hız var, bazen hız da kırmızı karta sebep olabilir. Ben olsam sınırda kabul ederdim. Sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum ama Adekugbe çok fazla risk almış."

Enner Valencia - Welinton penaltı pozisyonu

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MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Hakem oyunculara uzak kalmış. Fakat görebiliyor, hissedebiliyor. Welinton'un müdahalesinin kural dışı olduğunu hissedebiliyor. Yetenekli hakemlerde sıkça karşılaştığımız durum. Sarı kart gerekiyor. Oyuncunun niyeti topa müdahale. İkinci sıradan kırmızı çıkması doğal. %100 gol pozisyonu ama oyuncunun topla oynama niyeti var. Bu yüzden sarı doğru."

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