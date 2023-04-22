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Son dakika: MHK'dan flaş hamle! 'İkinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemler görev alamayacak!'

22.04.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, bitime de kısa bir süre kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, zirve için çekişirken Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir açıklama yayımlandı. Başkanlığını Lale Orta'nın yaptığı MHK'dan yayımlanan açıklamada; 'Bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.' ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika: MHK'dan flaş hamle! 'İkinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemler görev alamayacak!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışının kızışmasıyla birlikte kulüplerin mücadele seviyesi daha da yükselirken, hakem performansları da kamuoyunda oldukça öne çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili flaş bir açıklama yayımlandı.

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Lale Orta başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

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İşte MHK'dan yapılan açıklama;

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

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Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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