SPOR

SON DAKİKA! MHK'nin yeni başkanı belli oldu

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

TRT Spor'un haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Zekeriya Alp, yardımcısı Serdar Tatlı oldu.

SON DAKİKA! MHK'nin yeni başkanı belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hayırlı olsun fakat, MHK başında olması gereken isim bana göre Ahmet Çakar olmalı!!! ????????
sabri çelik beyfendiye ne oldu şakamı bu
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