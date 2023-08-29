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Son dakika: Michy Batshuayi gidiyor, yıldız isim Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor...

29.08.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise konuk ettiği Twente'yi 5-1 geçen ve avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaptığı satışlarla dikkat çeken sarı - lacivertlilere Michy Batshuayi için birçok resmi teklif gelmişti. Belçikalı yıldızın kısa sürede ayrılması beklenirken Fenerbahçe'nin de hedefindeki ismin Alfredo Morelos olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan ve yeni transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında birçok oyuncuyu yüksek bedellerle satan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak diğer isimler de merak ediliyordu.

BATSHUAYI'NİN TALİPLERİ ARTTI

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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ve sarı - lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 22 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi'nin talipleri günden güne artıyordu.

Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği Belçikalı yıldız ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı - lacivertlilerin hedefindeki sürpriz isim ortaya çıktı.

MORELOS İLE RESMİ TEMAS

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, serbest oyuncu statüsünde bulunan Alfredo Morelos ile resmi temasa geçti.

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Sarı - lacivertlilerin Michy Batshuayi ile yollarını ayırarak Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Rangers'a 1 Temmuz 2017 yılında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve geçirdiği 6 sezonun ardından bu yaz takımdan ayrılan 27 yaşındaki Morelos, İskoçya kariyerinde çıktığı 269 resmi maçta 124 gol - 58 asistlik bir performans sergiledi.

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