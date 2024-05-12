SON DAKİKA: Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazandı!

Son olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, koleksiyona bir altın madalya daha ekledi. Erkek Milli Takımı ile Paris 2024’e kota alan milli okçumuz, Almanya’da devam eden Avrupa Şampiyonası’nda finale kalmıştı.

RAKİPLERİNİ BİR BİR ELEDİ

24 yaşındaki milli okçumuz, 16’lı turda Lüksemburg’lu Pit Klein’i 6-0, 8’li turda, tecrübeli isim Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, çeyrek finalde de bir diğer Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0’la hiç set vermeden geçti. Mete Gazoz yarı finalde ise 17 yaşında, Fransa’nın gelecek vadeden isimlerinden Baptiste Addis’i de 7-1 eleyerek finale çıktı.

6-0 MAĞLUP ETTİ

Sloven Den Habjan Malavasic’le karşılaşan Gazoz, rakibini 6-0 mağlup ederek Altın madalyanın sahibi oldu.

TARİHE GEÇTİ

Gazoz ayrıca bu başarısıyla, aynı anda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanlarını elinde bulunduran ilk isim olarak tarihe geçmeyi başardı.





