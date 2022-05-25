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Son dakika: Milli Takım'da skandal olay! Mert Hakan Yandaş iddiası ortalığı kasıp kavuracak cinsten...

25.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de güzel bir sezon geçirerek taraftarların beğenisini kazanan Mert Hakan Yandaş'ın Milli Takım'a çağrılmayınca tepki gösterdiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun, "Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandığı kaydedildi" sözleriyle Hamit Altıntop'a göndermede bulunduğu öne sürüldü.

Son dakika: Milli Takım'da skandal olay! Mert Hakan Yandaş iddiası ortalığı kasıp kavuracak cinsten...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Milli Takım için ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Stefan Kuntz'un tercihleri eleştirilmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, A Milli Takım aday kadrosunda yer almaması hem yönetimin hem teknik heyetin tepkisini çekti. Son ayların en formda isimleri olmasına rağmen aday kadroda olmamaları iki oyuncunun da moralini bozdu.

BERKAN'A GÖNDERME YAPTI

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Sabah'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'da top koşturan Berkan Kutlu'ya göndermede bulunduğu iddia edildi. Mert Hakan, "Bireysel olarak son aylarda ligin en formda oyuncularından biriyim. Türk oyuncular arasında asist kralıyım (9). Yine de tercih edilmiyorum. Benim yerime zirve yarışında aylardır olmayan takımların oyuncuları tercih ediliyor" diye gösterdiği öne sürüldü.

"GİYDİKLERİ FORMAYI ÇIKARSINLAR!"

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Yıldız futbolcunun, "Aday kadroya gidebilmem için daha ne yapmam lazım bilemiyorum... A Milli Takım'a seçilmem için Fenerbahçe'den ayrılmam mı gerekiyor? Seçilmeme kararına 'Fenerbahçeli olmam' dışında başka bir sebep bulamıyorum, varsa bunu bana biri açıklasın. Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar" sözleriyle Hamit Altıntop'a göndermede bulunduğu öne sürüldü.


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