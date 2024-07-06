SON DAKİKA: Millilerin yarı finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! İngiltere penaltılarda İsviçre'yi devirdi

EURO 2024'te heyecan çeyrek final mücadeleleri ile devam ediyor. Turnuvanın flaş ekibi İsviçre, favorilerden İngiltere ile karşı karşıya geldi.

İsviçre mücadelenin 75. dakikasında Embolo ile öne geçerken, İngiltere bu gole 80. dakikasında Saka ile yanıt verdi. 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da gol olmadı ve seri penaltı atışları başladı.

MUHTEMEL RAKİBİMİZ OLDULAR

Penaltı atışlarını İngiltere 5-3 kazandı.

İspanya ve Fransa'nın ardından adını yarı finale yazdıran İngiltere aynı zamanda millilerimizin de muhtemel rakibi oldu.





