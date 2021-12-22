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Son dakika: Miralem Pjanic geleceği hakkında konuştu: Beşiktaş'ı bırakmak istemiyorum

22.12.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic antrenman sonrası gündeme dair ve geleceği hakkında açıklama yaptı.

Son dakika: Miralem Pjanic geleceği hakkında konuştu: Beşiktaş'ı bırakmak istemiyorum
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İŞTE PJANIC'İN AÇIKLAMALARI

"ÖZGÜVENİM DAHA İYİYE GİDİYOR"

Kendimi daha iyi hissediyorum, sakatlıktan döndüm. Takımın biraz bana ihtiyacı vardı, bu yüzden normalden daha erken döndüm. Daha iyiye gidiyorum, özgüvenim de daha iyiye gidiyor. Şu an takımımızın özgüveni yerine gelmeye başladı.

"SEZON SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ"

Burada mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım. Burada eğleniyorum. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum. Sezon sonuna kadar ligde ve kupada çok maç var. Bir şeyler kazanmaya çalışacağız

Sezon sonuna kadar, en az Haziran ayına kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum. Herkesle aram iyi.

ÖNDER KARAVELİ...

Hocamızla iyi bir iletişimimiz var, özgüvenimiz iyiye gitmeye başladı.

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"SERGEN YALÇIN..."

Sergen Yalçın hocamız çok saygı duyduğumuz bir isim. Burada yaptıkları ortada ama futbolda böyle şeyler olabiliyor.

"BU TAKIM DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Maç maç bakıyoruz, ben iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz ama iyi çalışıyoruz ve bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.

TARAFTAR...

Haftada bir ya da birkaç kez bu taraftarların önünde oynamak güzel.

"6 NUMARADA İYİYİM"

Hocamız beni iyi tanıyor. Geldiğinden bu yana iletişimimiz iyi. Ben 6 numarada oynamayı seviyorum, bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocamız da bunu biliyor. Bu pozisyonda topa daha fazla dokunuyorum.

"TÜRKİYE DAHA AZ ORGANİZE"

Taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim Türkiye'deki futbolun, Avrupa'ya kıyasla. Türkiye Ligi'nde ise Trabzonspor, iyi bir organizasyona sahip, bu yüzden liderler. Taktiksel organizasyonu sezon boyunca iyi yapan takımlar sezon sonunda şampiyon oluyorlar

"LİG HENÜZ BİTMEDİ"

"Sezon uzun tabii ama önümüzde bir kupa var, daha sonra ise Süper Kupa maçı var. Lig de henüz bitmiş değil. Maç maç bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Şubat, mart gibi yeniden durumumuzu gözden geçirebiliriz"


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Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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