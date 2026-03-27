SON DAKİKA | Montella'dan Rumen basınına tarihi ayar! 'İstifa' provokasyonuna tokat gibi cevap...

A Milli Takımımızın Romanya'yı 1-0 devirdiği zafer gecesinin ardından Vincenzo Montella'dan Rumen basınına şok cevap! Basın toplantısında inatla "Finalde yenilirseniz istifa edecek misiniz?" diye soran Rumen gazetecilere patlayan İtalyan hoca, "Sen haber yazarken hata yapınca hemen istifa ediyor musun?" diyerek provokasyona gelmedi. Arda ve Ferdi'yi tebrik eden tecrübeli çalıştırıcının o tarihi ayarı ve maç sonu analizi gündeme bomba gibi düştü.

Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, hedefine bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen teknik direktör Vincenzo Montella, hem takımın sahadaki performansını değerlendirdi hem de maç öncesinden beri kendisine karşı psikolojik savaş yürüten Rumen basınına tarihi bir ders verdi.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK, SABIRLIYDIK"

Rakibin kapalı savunmasını aşmak için ciddi bir taktik savaşı verdiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, galibiyetin şifrelerini şu sözlerle özetledi:

"Performanstan çok memnunum. Kolay olmayacaktı çünkü ilk yarı boyunca rakip tamamen geriye yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk; daha hareketli olmamız ve savunma arkasına koşular atmamız lazımdı. Sabırlı oynadık, takım mesafelerini hiç açmadık. Sonunda da o muazzam golle istediğimizi aldık. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum. Şimdi tüm düşüncem finaldeki diğer rakipte."

RUMEN BASININDAN "İSTİFA" PROVOKASYONU!

Basın toplantısına damga vuran olay ise maçtan önce de Montella'nın sinir uçlarıyla oynamaya çalışan Rumen gazetecilerin ısrarcı tavrı oldu. Bir gazetecinin inatla "Play-off finalinde yenilirseniz görevi bırakır mısınız?" şeklindeki kışkırtıcı sorusunu yinelemesi üzerine ipler gerildi.

MONTELLA'DAN TOKAT GİBİ CEVAP: "SEN HATA YAPINCA İSTİFA EDİYOR MUSUN?"
Bu saygısızca provokasyon karşısında geri adım atmayan Montella, Rumen basınına adeta buz kestiren şu tarihi ayarı verdi:

"Bir haber yazarken hata yaptığında sen hemen istifa ediyor musun! Bu provokasyonlara kesinlikle gelmeyeceğim. Bir maçlık sonuçla 2 yıllık o güzel birlikteliğimizin ve emeğimizin sona ereceğini düşünmüyorum. Bizim tek hedefimiz zaten gelecek maçı kazanıp Dünya Kupası'na gitmek. Bunun üzerine daha fazla bir şey söylemeye gerek yok!"

