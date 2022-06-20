SON DAKİKA | MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Son dakika: 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemleri başlamıştı. 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından adayların merakla beklediği tercih sonuçları açıklandı.

Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları için buraya tıklayınız...

