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  4. SON DAKİKA | MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

SON DAKİKA | MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

20.06.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı. Tercih işlemlerinin 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapıldığı MSÜ tercih sonuçlarına adaylar, Milli Savunma Bakanlığının sitesinden ulaşabilecekler. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama...

SON DAKİKA | MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Son dakika: 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemleri başlamıştı. 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından adayların merakla beklediği tercih sonuçları açıklandı.

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Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları için buraya tıklayınız...

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Milli Savunma Üniversitesi
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