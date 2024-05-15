Son dakika | Mülakat tartışmasında son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den net mesaj

Son dakika haberi: Kamuoyunda ve özellikle eğitim camiasında tartışmaların yaşandığı mülakat uygulamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. 'Mülakat kaldırılacak mı?' sorusu yanıtını buldu.
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