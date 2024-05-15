EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Son dakika | Mülakat tartışmasında son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den net mesaj

Son dakika | Mülakat tartışmasında son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den net mesaj

15.05.2024 11:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamuoyunda ve özellikle eğitim camiasında tartışmaların yaşandığı mülakat uygulamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. 'Mülakat kaldırılacak mı?' sorusu yanıtını buldu.

Son dakika haberi: AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin 'mülakat' konusuyla ilgili net mesaj verdi.

Tekin, mülakatın kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen atamasında mülakat krizi! Mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlarÖğretmen atamasında mülakat krizi! Mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlar
Bakan Tekin duyurdu: Haftaya Meclis'e geliyorBakan Tekin duyurdu: Haftaya Meclis'e geliyor
Öğretmen atamalarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandıÖğretmen atamalarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
mülakat yusuf tekin
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Mülakat tartışmasına son noktayı koydu!

Mülakat tartışmasına son noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.