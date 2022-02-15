Son dakika: Murat Sancak'ın Beşiktaş maçındaki görüntüleri sızdırıldı! Televizyonu kırıyor...

Son dakika haberi: Adana Demirspor-Beşiktaş maçının yankıları sürüyor. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Adana Demirspor cephesinde başkan Murat Sancak'ın açıklamaları maçın önüne geçmişti. Karşılaşma sonrası maçın hakemi ile ilgili yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Murat Sancak'ın Beşiktaş maçının son düdüğüyle birlikte tribünde bulunan televizyonu sinirden kırdığı görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı.

"BU HAKEM EYYEMCININ TEKİ!"

Maç sonunda röportaj veren Murat Sancak maçın hakemi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hakem, eyyamcının teki. Maçı katletti. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. İptal edilen golde neden VAR’a gitmiyorsun? Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar maça hazırlıklı gelmiş. Bugün az daha katliam olacaktı” ifadelerini kullanmıştı.

"FETÖCÜ HAKEMLERİ TEMİZLEYİN" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Murat Sancak yaptığı açıklamanın devamında hakemlerin içinde FETÖ'cülerin olduğunu iddia ederek TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslenmişti. Sancak,“Sayın Nihat Özdemir, Fetöcü hakemleri temizleyin! Bütün taraftarı tahrik etti. Futbolcuları sahada tehdit etti. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez.” demişti.

TELEVİZYONU KIRMIŞ!

Beşiktaş maçının son düdüğüyle birlikte adeta çılgına dönen Murat Sancak, tribünde bulunan televizyonu kucağına alarak yere fırlattığı görüntülendi. Televizyonu kullanılamaz hale getiren Sancak, maçın hakemine tepki göstermek için böyle bir hareket yaptığı öğrenildi.



