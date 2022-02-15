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Son dakika: Olaylı maçtan sonra Murat Sancak açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bugün burada katliam olacaktı...'

15.02.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın dün akşamki Adana Demirspor - Beşiktaş maçından sonraki iddiaları olay yarattı! Türk futbolunda hala şikenin olduğunu belirten Murat Sancak; 'Maçımızı yöneten hakem eyyamcı! MHK ve TFF Başkanı Özdemir'e sesleniyorum. Bu hakemlere iyi baksınlar. Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizlesinler. Bugün belki de katliam olacaktı.' dedi. Maçtan sonra tansiyon hiç düşmedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Olaylı maçtan sonra Murat Sancak açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bugün burada katliam olacaktı...'

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki tansiyon dolu maç 1-1 bitti. Ev sahibinin iki golü iptal edilince maç sonunda Murat Sancak açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futbolunun içinde FETÖ'cü hakemler olduğunu belirten Murat Sancak; 'İnsanları birbirine düşürmek istiyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Taraftarı zor durdurduk. Bugün burada katliam olacaktı' dedi.

MURAT SANCAK'TAN OLAY İDDİA! 'HAKEM, FUTBOLCULARI TEHDİT ETTİ'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; dün akşam maç sonunda yaptığı açıklamalarda ayrıca maçın hakemi Ali Şansalan'ın saha içinde futbolcuları tehdit ettiğini idda etti.

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'BUNLAR HEP FETÖ'CÜLERİN ESERİDİR'

'Attığımız son gole baktığınız zaman Balotelli önünü kesmiyor, ofsayt pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Buradan Nihat Özdemir Başkanıma sesleniyorum. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle Başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cüler varken hakemlerin içerisinde mi yok? MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı, bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter ama yeter.

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'İNTİKAM ALDILAR'

Hakemlere bu kadar destek veren bir adam olarak seyircilerin beni eleştirdiği bir yerde hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen MHK başkanını en büyük destek benden olacak diye aradım ama artık yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti. 1,5 penaltımız vardı, bütün kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Maalesef bu hakem o penaltıyı da vermedi.'


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor
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