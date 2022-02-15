Murat Sancak canlı yayında patladı! Ses getirecek Hakan Şükür iddiası: 'Ulan sen vatan hainisin! Sana para gönderenler...'

Hakan Şükür'ün AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen ile İstanbul'da yemek yediklerini belirten Murat Sancak; 'Ben ona mesaj attım. Eğer erkeksen vekillikten de istifa et dedim. Şimdi o şerefsiz Türkiye'de hakemlere etki ediyor. Bazı menajerlerin arkasında da o var. İnsanları korkuttunuz tehdit ettiniz, içeri attınız. Bunların hakları sizden çıkacak.' dedi.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtlayan Murat Sancak'ın FETÖ firarisi Hakan Şükür hakkındaki iddiaları dikkat çekti.

MURAT SANCAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI! 'O VATAN HAİNİ HALA...'

'Onun AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen ile yemek yiyorduk. Ben Hakan Şükür'e mesaj attım. Vekillikten de istifa et diye beni engelledi. O şerefsiz o müptezel o vatan haini hala Türkiye'de menajerlerin transferinden pay alıyor. Beni mahkemeye verecekmiş! Sen vatan hainisin ulan şerefsiz. Sen beni mahkemeye versen ne olur!

'RUHUNU SATMIŞ ŞEREFSİZ'

Ruhunu satmış şerefsiz! Bu işlerde hala o şerefsizin parmağı var. Sen müptezelsin. Senin elin bu futbolun içerisinde. Bazı menajerlerin arkasında sen varsın. O paraların yarısı sana geliyor. Karagümrük final maçında bizimle ilgili yaptığı yorumları açın okuyun. ABD'den öyle konuşmak kolay. Erkek misin ulan! Vatan hainisin ulan sen vatan haini...

'İNSANLARI KORKUTTUNUZ İÇERİ ATTINIZ'

Milleti kasetlerle korkuttunuz, tehdit ettiniz. İçeri attınız. Bu insanların hakları sizin boynunuzdan çıkacak ulan! Bunu unutmayın, Allah cezasınızı veriyor vatan hainleri.'



