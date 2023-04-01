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Son dakika: Murat Sancak'tan Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrasında hakem Ali Şansalan'a büyük tepki! 'Kıtır kıtır doğradı!'

01.04.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Hakem Ali Şansalan'ın 8 sarı kart gösterdiği mücadelenin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş bir paylaşım geldi. Sancak, Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi.

Son dakika: Murat Sancak'tan Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrasında hakem Ali Şansalan'a büyük tepki! 'Kıtır kıtır doğradı!'

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan karşılaşmada birçok pozisyon yaşandı. Nef Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf ise 2-0'lık skorla Galatasaray oldu.

ALİ ŞANSALAN'IN KARARLARI GÜNDEM OLDU

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Müsabakanın hakemi Ali Şansalan ise verdiği kararlar sonrasında sosyal medyanın gündemine oturdu.

SANCAK'TAN BÜYÜK TEPKİ

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi.

"GÖREV ADAMI, KITIR KITIR DOĞRADI"

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Sancak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ali Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarı kartlar, oyuncunun gardını kır, sonrası gelir... Buna rağmen iyi bir mücadele oldu." ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜNÜZ HAKEMİ"

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Basın mensuplarına da konuşan Sancak, "Ne diyeyim? Gördünüz hakemi, eyyamcılık yaptı. Maçı katletti ama Galatasaray’ı tebrik ediyorum, güzel oynadı." dedi.

Mavi Şimşekler'in başkanının sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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