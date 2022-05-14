SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Son dakika: Murat Sancak'tan olay açıklamalar! Yunus Akgün, Samet Akaydın... "Senin yüzünden Fenerbahçeliler saldırıyor"

Son dakika: Murat Sancak'tan olay açıklamalar! Yunus Akgün, Samet Akaydın... "Senin yüzünden Fenerbahçeliler saldırıyor"

14.05.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in başarılı takımlarından Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'e saldırdığı iddia edilmiş ancak başkan Murat Sancak, bu haberi hemen yalanlamıştı. Instagram hesabından Yunus Akgün ile birlikte canlı yayın yapan Sancak, genç futbolcuyla konuşmasında iddiaları 'ti'ye aldı. Öte yandan Sancak'ın Yunus'un yanında bulunan Samet Akaydın ile görüşmesindeki sözleri ise olay yarattı.

Son dakika: Murat Sancak'tan olay açıklamalar! Yunus Akgün, Samet Akaydın... "Senin yüzünden Fenerbahçeliler saldırıyor"
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'e saldırdığına dair iddiaları yalanlamıştı. Bu iddialar üzerine Instagram hesabından Yunus Akgün ile birlikte canlı yayın açan Sancak'ın oyuncularıyla muhabbeti sosyal medyada gündem oldu.

"BALOTELLI ADAM GİBİ ADAMDIR"

Başkan Murat Sancak, Balotelli iddiaları için "Balotelli adam gibi adamdır. Enteresan işler dönüyor. Adana Demirspor'u lekelemeye kalkmayın. Herkese sözüm olsun, yapılan her yanlış haberi medya üzerinden yalanlayacağım. Bir haber aldıysanız arayın, doğrusunu söyleriz." ifadelerini kullandı.

Screenshot_15

"BİR TON KİŞİ ARAMIŞ"

Balotelli'nin saldırdığı iddia edilen Yunus Akgün ise "Sabah sabah bir ton kişi aramış. Bizim ailelerimiz de var başkanım. Ağzı burnu kanıyor diyorlar. Bunu yapmamaları lazım. Balotelli dışarıdan göründüğü gibi bir adam değil diye hep söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Bu konuşmaların ardından takımdaki diğer oyuncular ve başkan Sancak arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

İŞTE DİYALOGLAR;

İsmail: Çokçalış: "6 saat bekledik başında. Refakatçilik yaptık. Doktor çok etkili, çok başarılı."

"PIŞIK YAPIN FOTOĞRAFTA"

Screenshot_16

Murat Sancak: Hastanede misiniz? Doktor her şeyi kapatmış, estetik herhalde. Akşam antrenmanda ayarlayın, iki elinizle pışık yapın fotoğrafta."

"MAÇ ÖNCESİ YALNIZ OLMAKTA FAYDA VAR"

cvbislkdg_98456321321564456

Murat Sancak: "Yalnız mısınız, kız arkadaşlarınız yanınızda mı? Önemli maç öncesi yalnız olmakta fayda var."

SANCAK: "FENERBAHÇELİLER BANA SALDIRIYOR"

Öte yandan Yunus Akgün'ün yanında bulunan Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın ile de görüşen Murat Sancak, oyuncuya "Senin yüzünden Fenerbahçeliler bana saldırıyor. Yediğimiz ikinci golde Muric'in çıkması gerektiğini bilmiyorlar." şeklinde seslendi.

"ALGILAR BİTMİYOR BAŞKANIM"

AA-20220423-27657523-27657519-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Samet Akaydın ise "Algılar bitmiyor başkanım" diyerek cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

AA-20220423-27657523-27657508-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Adana Demirspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada bordo - mavililer, 12. dakikada Andreas Cornelius'un kafa vuruşuyla 2-0 öne geçmişti. Bu gol sonrasında sosyal medyadaki rakip takım taraftarları, Cornelius'u marke eden ve Trabzonspor'un altyapısında forma giymiş olan Samet Akaydın'a tepki göstermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıkladı...Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıkladı...
Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!
Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Adana Demirspor Mario Balotelli son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıkladı...

Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıkladı...

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası!

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.