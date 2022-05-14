Son dakika: Murat Sancak'tan olay açıklamalar! Yunus Akgün, Samet Akaydın... "Senin yüzünden Fenerbahçeliler saldırıyor"

Son dakika haberleri: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'e saldırdığına dair iddiaları yalanlamıştı. Bu iddialar üzerine Instagram hesabından Yunus Akgün ile birlikte canlı yayın açan Sancak'ın oyuncularıyla muhabbeti sosyal medyada gündem oldu.

"BALOTELLI ADAM GİBİ ADAMDIR"

Başkan Murat Sancak, Balotelli iddiaları için "Balotelli adam gibi adamdır. Enteresan işler dönüyor. Adana Demirspor'u lekelemeye kalkmayın. Herkese sözüm olsun, yapılan her yanlış haberi medya üzerinden yalanlayacağım. Bir haber aldıysanız arayın, doğrusunu söyleriz." ifadelerini kullandı.

"BİR TON KİŞİ ARAMIŞ"

Balotelli'nin saldırdığı iddia edilen Yunus Akgün ise "Sabah sabah bir ton kişi aramış. Bizim ailelerimiz de var başkanım. Ağzı burnu kanıyor diyorlar. Bunu yapmamaları lazım. Balotelli dışarıdan göründüğü gibi bir adam değil diye hep söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Bu konuşmaların ardından takımdaki diğer oyuncular ve başkan Sancak arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

İŞTE DİYALOGLAR;

İsmail: Çokçalış: "6 saat bekledik başında. Refakatçilik yaptık. Doktor çok etkili, çok başarılı."

"PIŞIK YAPIN FOTOĞRAFTA"

Murat Sancak: Hastanede misiniz? Doktor her şeyi kapatmış, estetik herhalde. Akşam antrenmanda ayarlayın, iki elinizle pışık yapın fotoğrafta."

"MAÇ ÖNCESİ YALNIZ OLMAKTA FAYDA VAR"

Murat Sancak: "Yalnız mısınız, kız arkadaşlarınız yanınızda mı? Önemli maç öncesi yalnız olmakta fayda var."

SANCAK: "FENERBAHÇELİLER BANA SALDIRIYOR"

Öte yandan Yunus Akgün'ün yanında bulunan Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın ile de görüşen Murat Sancak, oyuncuya "Senin yüzünden Fenerbahçeliler bana saldırıyor. Yediğimiz ikinci golde Muric'in çıkması gerektiğini bilmiyorlar." şeklinde seslendi.

"ALGILAR BİTMİYOR BAŞKANIM"

Samet Akaydın ise "Algılar bitmiyor başkanım" diyerek cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada bordo - mavililer, 12. dakikada Andreas Cornelius'un kafa vuruşuyla 2-0 öne geçmişti. Bu gol sonrasında sosyal medyadaki rakip takım taraftarları, Cornelius'u marke eden ve Trabzonspor'un altyapısında forma giymiş olan Samet Akaydın'a tepki göstermişti.

