Son dakika: Muslera'dan sonra kale onlardan birine emanet edilecek! İşte Terim'in hedefindeki isimler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Süper Lig'de istediği başarının çok gerisinde kalan Galatasaray kolay gol yerken gol atmakta zorlanıyor. Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu üçlüsü beklenen etkiyi bir türlü yaratamadı. Marcao'nun sakatlığı sonrası Sivas deplasmanında forma şansı bulan Luyindama da hatalarıyla maça damga vurdu.

Galatasaray, Fernando Muslera ile ilgili resmi bir açıklama da yayınladı. Muslera'nın sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği bildirildi. Bu noktada Galatasaray yönetimi kaleci transferi konusunda çalışmalara başladı.

GALATASARAY'DA KALEYE TRANSFER! EN GÜÇLÜ ADAYLAR...

Göztepe forması giyen genç kaleci İrfan Can Eğribayat, Galatasaray adına en büyük alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. İrfan Can, devre arasında sarı kırmızılılara imza atabilir.

Eskişehirspor ile adını Türkiye'ye duyuran daha sonra uzun yıllar Antalyaspor forması giyen Ruud Boffin de adaylar arasında. Boffin'in yabancı olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali diğer isimlere göre daha az.

OKAN KOÇUK GERİ DÖNEBİLİR

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Giresunspor'a gönderdiği Okan Koçuk devre arasında geri dönebilir. Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde Giresunspor ile görüşme gerçekleştirecek.

SÜRPRİZ ADAY: GÖKHAN AKKAN

Galatasaray ile Çaykur Rizespor yönetimi arasında Oğulcan Çağlayan gerilimi olmuştu. Gökhan Akkan da Terim'in düşündüğü isimler arasında. Bu transfer süreci Galatasaray için gergin geçebilir.

