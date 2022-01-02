Son dakika... Muslera devri bitiyor mu? Kendisi açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yerli kaleci arayışları başladı. Yabancı sınırı yüzünden kaleye yerli bir isim bakan Galatasaray yönetiminin Muslera hakkında da sözleşmesinin feshedileceği kararı verdiği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından Fernando Muslera, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"KİM BİLİR BELKİ DAHA FAZLA..."

Muslera, yaptığı paylaşımda, “2024’e kadar kalmak için çok güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla…” ifadelerini kullandı. Yaptığı bu paylaşımla fesih haberlerini yalanlamış oldu.



