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SON DAKİKA | Mustafa Pektemek resmen Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Son dakika Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA | Mustafa Pektemek resmen Kasımpaşa'da

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. 30 yaşındaki futbolcu ardından Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Mustafa Pektemek

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mustafa pektemek Kasımpaşa

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