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Son dakika: Napoli, Fenerbahçe'ye kafayı taktı! Kim Min-Jae'den sonra Altay Bayındır...

21.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen Kim Min-Jae'nin Rennes'e imza atacağı sırada devreye girerek oyuncuyla anlaşmaya varan İtalya Ligi Serie A devi Napoli, sarı - lacivertlilerden bir yıldıza daha kancayı attı. İtalyan kulübü, Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır için harekete geçti. Sarı - lacivertli yönetimin Bayındır için cevabı ise ortaya çıktı.

Son dakika: Napoli, Fenerbahçe'ye kafayı taktı! Kim Min-Jae'den sonra Altay Bayındır...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Kim Min-Jae, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e imza atacağı sırada Napoli devreye girmiş ve oyuncuyla temas kurarak transferi bitirme aşamasına gelmişti. İtalyan devinin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği bir futbolcu daha ortaya çıktı.

ALTAY BAYINDIR'I SORDULAR

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın, Napoli'nin radarına girdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN CEVABI

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Kim Kim Jae için yaptığı görüşmelerde başarılı file bekçisinin de durumunu sordu ancak ret cevabı aldı.

İNGİLTERE'DEN DE TALİPLERİ VAR

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Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakmadığı 24 yaşındaki kaleci ile ayrıca İngiltere'den de ilgilenen kulüpler olduğu kaydedildi.

YENİ SÖZLEŞME

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Sarı-lacivertlilerin, Altay'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı ifade edildi. Genç kalecinin, 2023'te bitecek kontratını 2027'ye kadar uzatacağı ve yeni sözleşmesinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

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Fenerbahçe, 2019 yazında Altay Bayındır'ı, MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli kaleci için Napoli haberleri sonrasında sosyal medyada, "O giderse şampiyonluk gider", "Altay'ın yerini dolduramayız" gibi yorumlarda bulundular.


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