Son dakika: Napoli, Fenerbahçe'ye kafayı taktı! Kim Min-Jae'den sonra Altay Bayındır...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Kim Min-Jae, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e imza atacağı sırada Napoli devreye girmiş ve oyuncuyla temas kurarak transferi bitirme aşamasına gelmişti. İtalyan devinin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği bir futbolcu daha ortaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın, Napoli'nin radarına girdiği belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Kim Kim Jae için yaptığı görüşmelerde başarılı file bekçisinin de durumunu sordu ancak ret cevabı aldı.
Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakmadığı 24 yaşındaki kaleci ile ayrıca İngiltere'den de ilgilenen kulüpler olduğu kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, Altay'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı ifade edildi. Genç kalecinin, 2023'te bitecek kontratını 2027'ye kadar uzatacağı ve yeni sözleşmesinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı vurgulandı.
Fenerbahçe, 2019 yazında Altay Bayındır'ı, MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli kaleci için Napoli haberleri sonrasında sosyal medyada, "O giderse şampiyonluk gider", "Altay'ın yerini dolduramayız" gibi yorumlarda bulundular.
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