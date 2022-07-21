Son dakika: Napoli, Fenerbahçe'ye kafayı taktı! Kim Min-Jae'den sonra Altay Bayındır...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Kim Min-Jae, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e imza atacağı sırada Napoli devreye girmiş ve oyuncuyla temas kurarak transferi bitirme aşamasına gelmişti. İtalyan devinin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği bir futbolcu daha ortaya çıktı.

ALTAY BAYINDIR'I SORDULAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın, Napoli'nin radarına girdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN CEVABI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Kim Kim Jae için yaptığı görüşmelerde başarılı file bekçisinin de durumunu sordu ancak ret cevabı aldı.

İNGİLTERE'DEN DE TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakmadığı 24 yaşındaki kaleci ile ayrıca İngiltere'den de ilgilenen kulüpler olduğu kaydedildi.

YENİ SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin, Altay'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı ifade edildi. Genç kalecinin, 2023'te bitecek kontratını 2027'ye kadar uzatacağı ve yeni sözleşmesinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Fenerbahçe, 2019 yazında Altay Bayındır'ı, MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli kaleci için Napoli haberleri sonrasında sosyal medyada, "O giderse şampiyonluk gider", "Altay'ın yerini dolduramayız" gibi yorumlarda bulundular.



