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Son dakika: Ne Icardi ne Zaniolo... Luis Campos'un Galatasaray'dan istediği isim herkesi şaşırttı!

06.03.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başkanlık görevini yürüten Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos, PSG ve Celta Vigo'nun stratejik danışmanlığını üstlenmişti. Campos'un, Galatasaray'dan Celta Vigo'ya transfer etmek istediği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Ne Icardi ne Zaniolo... Luis Campos'un Galatasaray'dan istediği isim herkesi şaşırttı!

Son dakika haberleri: Sezon başında ve devre arasında kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı - kırmızılılarda geçtiğimiz sezon başkan Burak Elmas yönetiminde danışmanlık yapan Luis Campos, Dursun Özbek'in koltuğu devralması sonrasında ayrılmıştı.

GÖZÜ GALATASARAY'DA

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Galatasaray'ın ardından Paris Saint-Germain ve Celta Vigo'nun sportif danışmanlığını üstlenen Campos, gözünü sarı - kırmızılı takıma dikti.

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İspanyol basınının haberine göre kaleci arayan Celta Vigo, Luis Campos'un yönlendirmesiyle rotasını Galatasaraylı Jankat Yılmaz'a çevirdi.

Vigo'nun Yılmaz'ı daha önce de transfer etmek istediği ancak 500 bin euroluk teklifin Galatasaray tarafından reddedildiği iddia edildi.

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Celta Vigo'nun, 18 yaşındaki file bekçisinin transferini 1 milyon euronun altında bir rakama bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

İspanyol ekibinin bu transferi geleceğe büyük bir yatırım olarak gördüğü belirtildi.

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Henüz Galatasaray A Takımı'nda forma giymeyen Jankat Yılmaz, U-19 takımıyla 14 maça çıktı.

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