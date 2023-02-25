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Son dakika: Ne yapacağı, Galatasaraylıların merak konusuydu! Bafetimbi Gomis'ten herkesi şaşırtan karar...

25.02.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu sezon başından beri attığı gollerle takımına hayat veren Bafetimbi Gomis'in geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun yeni mukaveleye imza atıp atmayacağı tartışılırken, Fransız yıldızdan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Ne yapacağı, Galatasaraylıların merak konusuydu! Bafetimbi Gomis'ten herkesi şaşırtan karar...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı takıma geçtiğimiz sezonun ortasında geri dönen ve özellikle bu sezon attığı gollerle ekibine adeta hayat veren Bafetimbi Gomis'in geleceğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Performansını yeniden zirveye çıkaran Fransız yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

FUTBOLU BIRAKIYOR

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Başkan Dursun Özbek'in "Sezon sonunda konuşuruz" dediği Gomis'ten flaş bir karar geldi. Milliyet'in haberine göre 37 yaşındaki golcü oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

YÖNETİM, TRANSFERE YÖNELECEK

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Sarı - kırmızılı yönetimin, Fransız santrforun vedasıyla birlikte yaz transfer döneminde bir golcü takviyesi yapacağı öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Bafetimbi Gomis, 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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