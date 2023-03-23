Son dakika: Nicolo Zaniolo için Fenerbahçe bombası! Menajeri böylea açıkladı: 'En yüksek teklifi sarı - lacivertliler yaptı!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasında daha önce birçok transfer savaşı yaşanmıştı. Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı gibi oyuncular için karşı karşıya gelen iki ekip adına flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray, devre arasında İtalya Ligi Serie A devi Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

Yıldız futbolcunun transferi için aracı olan menajer George Gardi, İtalyan gazetesi Il Tempo'ya verdiği röportajda imzanın perde arkasını açıkladı.

"FENERBAHÇE DAHA YÜKSEK TEKLİF YAPTI"

Zaniolo'nun seçimini Galatasaray'dan yana kullandığını ifade eden Gardi, "Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de kulübe daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo tercihini Galatasaray'dan yana kullandı." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY DOĞRU YERDİ"

Gardi, İtalyan yıldıza Galatasaray'ın daha doğru bir tercih olacağını söylediğini itiraf etti ve şöyle devam etti;

"Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig seviyelerinde bir takım değil. Ancak transfer sezonunun sonuna gelmiş olmanın avantajı vardı. Ocak ayı sonunda Zaniolo'nun menajeri ile temasa geçtim ve Galatasaray'ın kariyerine devam etmek için doğru yer olabileceğini söyledim."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 resmi maça çıkan Zaniolo, 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.



