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Son dakika: Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'nin yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor! Telefon ve tabletlerine el konuldu...

13.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, bu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Zaniolo ve Sandro Tonali, yasa dışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulanmıştı. İtalya Milli Takımı kampından ayrılan iki futbolcu için yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncuların açılan soruşturma kapsamında telefon ve tabletlerine el konulduğu açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılarda dikkat çeken bir performans sergileyen İtalyan yıldız, bu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, bahis soruşturması sebebiyle yetkililer tarafından sorgulanmıştı. Sorgudan sonra iki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

FEDERASYON AÇIKLADI: 'KULÜPLERİNE DÖNECEKLER!'

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İtalya Futbol Federasyonu, Torino Başsavcılığı'nın milli takım kampında Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun soruşturma kapsamında sorgulandığını ve oyuncuları korumak amacıyla futbolcuların kamptan ayrılarak kulüplerine dönmelerine izin verildiğini açıklamıştı.

TELEFON VE TABLETLERİNE EL KONULDU

Sorgulaması devam eden iki futbolcunun telefon ile tabletlerine el konulduğu ve detaylı bir incelemenin yapılacağı kaydedildi.

BONSERVİSİ GALATASARAY'DA BULUNUYOR

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Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'nun bonservisi Galatasaray'da bulunuyor. Nicolo Zaniolo'nun Premier Lig'de 30 maç oynaması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti.

3 YIL MEN EDİLME TEHLİKESİ

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Futbolda yasa dışı bahis olaylarına karışan oyunculara verilen cezalar çok büyük. Olası bir durum karşısında minimum 3 yıldan başlayan cezalarla karşılaşan oyunculara ağır darbe indiriliyor.

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