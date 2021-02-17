SON DAKİKA! Nihat Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulundan bazı üyeler ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS'u ziyaret etti. "1 NİSAN'A KADAR SEYİRCİLİ MAÇ YOK" "Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılar geliyor. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. 1 Nisan'dan sonra seyircili oynanır mı, oynanmaz mı? UEFA'ya da Şampiyonlar Ligi finali için de seyirci için bildirim yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Hangi kapasiteyle seyircili oynanabileceğini UEFA'ya bildireceğiz. 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile biraraya gelip bir karar vereceğiz." "ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER" "Bundan 3 ay, 5 ay evvel Özdemir görevi bırakıyor, istifa etti diyenler bile oldu hatta. Biz böyle olmadığını söyledik. O arkadaşlar bunu tınmadı. Bu arkadaşlar, 'Yanlış kaynak beni kandırdı, yanılttı, küçük düşürdü' deyip özür bile dilemedi." "HAMİT ALTINTOP'UN HABERİ BİLE YOK" "Evvela Hamit Altıntop ile başladılar. Haberi bile yok. TFF'de kendi işlerini yapıyor. Bazı kararlara ihtiyacı vardı, görüşümü sordu. Çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Hamit Altıntop bence gelecekte bir idareci, yönetici olarak çok büyük faydalar sağlayacak. Ben şahsen çok seviyorum. Bir derdi sıkıntısı olursa ilk benle paylaşacağına inanıyorum."

"SOSYAL MEDYAYA BAKMAYACAĞIZ" "Profesyonel kadroyla ilgili uydurma haberler var. 3-4-5 ay içerisinde değişim gibi bir projemiz var. Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik. Biz nereden nereye getiriyorduk. Biz sosyal medyaya bakmayacağız. Biz yürütüyor, sağlıklı şekilde yürütmeye devam edeceğiz." "LİGLERİN ADI DEĞİŞTİ" "Spor Toto Süper Lig diyelim artık. Lig 42 hafta. Spor Toto 1. Lig oldu. Bu isimler artık hayırlı olsun." "28 YILDA BİR RASTLADIĞIMIZ BİR ŞEY" "Sezona başlarken, bu sezonu yürütetemezsiniz, yayınlar, konuşmalar oldu. Biz inandık. Kulüplerle oturduk. Pandemi döneminde ne gibi tedbirler alarak bu ligi götüreceğimize karar verdik. Lig takvimini ilan edip sezona başladık. 25. haftayı tamamladık. Kaldı 17 hafta. 28 yılda 1 rastladığımız, bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yarışın içerisindeler. Hemen yakınlarında Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantep de yukarıyı zorlamakta. Şampiyonlukta iddia sahibi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. 28 yıl önce görülmüş. Şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek istiyoruz."

"BU ŞARTLARDA TAMAMLAMAK ÇOK ZOR" "Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'i tamamlamak ana hedefimizdi. Herkese candan yürekten teşekkürler. Bu şartlarda bu ligi tamamlamak çok zor. Herkes talimatlara uydular. İkinci yarıda artık erteleme olamayacak. Kadroları genişlettik, yabancı sayısını artırdık. Bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Tüm futbol camiasına teşekkürler." "HERKES HEMFİKİR OLDU" "Bu hafta meteorolojiyle diyalog kurarak tedbirler aldık. Sağ olsun Galatasaray rakibiyle oynadı. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadı. beIN Sports'a da müracaat ettik, 19.00'dan 16.00'ya aldık. Herkes hemfikir oldu. Maçları oynatabildik." "MAÇLARI ÖNE ALMASAK SIKINTIYA DÜŞERDİK" "Bu hafta meteorolojiyle diyalog kurarak tedbirler aldık. Sağolsun Galatasaray rakibiyle oynadı. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadı. beIN Sports'a da müracaat ettik, 19.00'dan 16.00'ya aldık. Herkes hemfikir oldu. Maçları oynatabildik. Maçları öne alamasaydık, oynama imkanı bulamayacaktık ve sıkıntıya düşecektik. Önemli ve sıkıntılı bir haftayı da tamamlamış olduk." "OLİMPİYAT STADI ÇOK İYİ GÖZÜKÜYOR" "Bence Olimpiyat Stadı çok iyi gözüküyor. İlk başta denedik bunu. Bunu Süper Kupa maçında denedik. Trabzonspor ile Başakşehir oynadılar. Yine kar yağan, soğuk bir gündü. Rüzgar panelleri yaptık. Başarılı olduk. Stadyumu bu hale getiren Nuri Akın'a canı yürekten teşekkürler. Çok büyük mesafe kat ettik. Büyük mesai harcadı. Bu ağır kış şartlarına rağmen Süper Kupa finalini başarılı bir şekilde oynadık. Karagümrük ve Fenerbahçe ile oynadılar. Yine yağış vardı. Stadyum ve saha mükemmeldi. İspatladık. Altyapısını çok iyi hazırladık. Çim çok kaliteli. Olimpiyat, futbol oynamaya çok elverişli bir saha. Şampiyonlar Ligi finali önemli bir maç. Belli kapasitede seyircili oynamayı düşünüyoruz. UEFA ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmeye devam ediyoruz. 29 Mayıs'taki finali seyircili oynamak istiyoruz. Türkiye'nin turizm açısından tanıtılması için, Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz."

"ZEMİNİN DRENAJINI ÇOK İYİ YAPMALISINIZ" "Yalnız çim ekmekle, çimler iyidir diyemezsiniz. Önemli olan zeminin drenajını çok iyi yapmaktır. Yaptıktan sonra drenajın bakımı da çok önemlidir. Nuri Akın'ın çok büyük mesai sarf etmesi, emek vermesiyle müthiş bir altyapı yaptık. İstanbul şartlarına uygun en iyi çimi bulduk ve ektik. Böylece bu şartlara geldik. Biz istedik ki Hollanda eleme maçımızı Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajının iyi olmadığını gördük. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor. O maçı da Olimpiyat'a taşıyabiliriz. Yalnız çim değil, altyapı ve drenajın çok iyi yapılması, ardından bakımlarının da çok iyi yapılması gerekiyor. Drenaj şudur. Yağmur veya kar yağdıktan ve erittikten sonra çıkan suyu bir an önce süzüp, toprakta kalmadan tamamen emip sahanın dışına göndermelisiniz. Drenaj budur." "EN İYİSİ HER STATTA YAPILABİLİR" "En iyisi her stadyumda yapılabilir. Bunun için bütçe, emek ayırmak, bilen insanlara yaptırmak lazım. TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler. Elverişli değilse o maç o sahada oynanmaz derler. O maçı il içinde veya başka bir ilin sahasına alabiliriz. Görevimiz budur. Biz teknik yardıma, bilgi aktarımına hazırız. Bunu yapmazlarsa Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir araya gelip bu sahaların bakımlarının, drenajının yapılması gibi konularda bazı sistemler getirebiliriz kulüplere."

"ALTINTOP HARIL HARIL ÇALIŞIYOR" "Bölgesel Amatör Ligler değil yalnız, bizim önem verdiğimiz Kadınlar Ligi var. UEFA bizden bu maçları oynatmamızı istiyor. Aşı, pandemi, seyahat durumlarını düşünerek Kadınlar Ligi ve Amatör Ligleri nasıl oynatabiliriz diye çalışmalarımız devam ediyor. Transfer süreçleri devam ediyor. Bugünlerde görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz. Kadınlar Ligi'ne çok önem veriyorum. Hamit Altıntop, Kadınlar Ligi'nden sorumludur. Çok önemli mesai veriyor. Nasıl oynatabiliriz diye formüller arıyor. İstifa ediyor denilen arkadaş harıl harıl çalışıyor. Sosyal medyadakiler yazsınlar. Onlar yazdıkça biz daha sıkı çalışıyor, işimize dört elle sarılıyoruz." "KAMUOYU SOSYAL MEDYAYA BAKMASIN" "Sosyal medyaya bakmasın kamuoyu. Merak ettikleri bir konu varsa bana veya arkadaşlarıma soru yöneltebilir, internet sitemize bakabilirler. Sakın sosyal medyaya bakıp TFF hakkında, yöneticileri hakkında bir görüşte bulunmasınlar." "YAYIN İHALESİNİ KONUŞTUK" "Yeni bir Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve yardımcıları seçildi. Ahmet Nur Çebi, iki başkan yardımcısıyla ziyarete geldi. Bir toplantı yaptık. Toplantımızın konularından biri de yeni yayın ihalesi. 2021/22 sezonu beIN Sports'un. 2022 sonunda yeni yayın ihalesi yapmamız lazım. 5 yıllık bir periyodun ihalesini yapacağız. Bir İhale Komisyonu meydana getirmemiz lazım. TFF'den belirli sayıda kişi, Kulüpler Birliği'nden belirli sayıda kişiyle yeni komisyon yapacağız. İhale şartnamesini ve tüm sürecini bu komisyon yapacaktır. Bunu Kulüpler Birliği ile oturup konuştuk. Onlardan belirli sayıda kişinin İhale Komisyonu'na vermelerini belirttik. Geçen ihalede de İhale Komisyonu, TFF'nin önerdiği kimselerle Kulüpler Birliği'nin önerdiği kimseler bir araya geldi. Aynısı olacak. Bu sene mayıs ayı ile sene sonu arasında bu ihaleyi yürütüp sonlandırmamız gerekli. En kısa sürede şartnameyi ilan edeceğiz. Sene sonu bitmeden, 31.12.2021'den önce herhangi bir tarihte bu ihaleyi sonlandırmamız lazım. Ben isterim ki beIN Sports'la devam edelim. Aramızda iyi bir ilişki, diyalog var. Çok sıkıntılı dönemleri hep beraber atlattık. Çok önemli bir kadrosu, yatırımı var beIN Sports'un. 9 lig maçını bile aynı saat, aynı günde verdiler. Birçok Avrupa ülkesinde olmayan bir teknik kapasite. Onlar da var. Kulüplerimizi maksimum seviyede meblağ ile ihaleyi sonlandırmak isteriz."