SON DAKİKA! Nihat Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulundan bazı üyeler ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS'u ziyaret etti.
"Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılar geliyor. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. 1 Nisan'dan sonra seyircili oynanır mı, oynanmaz mı? UEFA'ya da Şampiyonlar Ligi finali için de seyirci için bildirim yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Hangi kapasiteyle seyircili oynanabileceğini UEFA'ya bildireceğiz. 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile biraraya gelip bir karar vereceğiz."
"Bundan 3 ay, 5 ay evvel Özdemir görevi bırakıyor, istifa etti diyenler bile oldu hatta. Biz böyle olmadığını söyledik. O arkadaşlar bunu tınmadı. Bu arkadaşlar, 'Yanlış kaynak beni kandırdı, yanılttı, küçük düşürdü' deyip özür bile dilemedi."
"Evvela Hamit Altıntop ile başladılar. Haberi bile yok. TFF'de kendi işlerini yapıyor. Bazı kararlara ihtiyacı vardı, görüşümü sordu. Çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Hamit Altıntop bence gelecekte bir idareci, yönetici olarak çok büyük faydalar sağlayacak. Ben şahsen çok seviyorum. Bir derdi sıkıntısı olursa ilk benle paylaşacağına inanıyorum."
"Profesyonel kadroyla ilgili uydurma haberler var. 3-4-5 ay içerisinde değişim gibi bir projemiz var. Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik. Biz nereden nereye getiriyorduk. Biz sosyal medyaya bakmayacağız. Biz yürütüyor, sağlıklı şekilde yürütmeye devam edeceğiz."
"Spor Toto Süper Lig diyelim artık. Lig 42 hafta. Spor Toto 1. Lig oldu. Bu isimler artık hayırlı olsun."
"Sezona başlarken, bu sezonu yürütetemezsiniz, yayınlar, konuşmalar oldu. Biz inandık. Kulüplerle oturduk. Pandemi döneminde ne gibi tedbirler alarak bu ligi götüreceğimize karar verdik. Lig takvimini ilan edip sezona başladık. 25. haftayı tamamladık. Kaldı 17 hafta. 28 yılda 1 rastladığımız, bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yarışın içerisindeler. Hemen yakınlarında Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantep de yukarıyı zorlamakta. Şampiyonlukta iddia sahibi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. 28 yıl önce görülmüş. Şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek istiyoruz."
"Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'i tamamlamak ana hedefimizdi. Herkese candan yürekten teşekkürler. Bu şartlarda bu ligi tamamlamak çok zor. Herkes talimatlara uydular. İkinci yarıda artık erteleme olamayacak. Kadroları genişlettik, yabancı sayısını artırdık. Bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Tüm futbol camiasına teşekkürler."
"Bu hafta meteorolojiyle diyalog kurarak tedbirler aldık. Sağ olsun Galatasaray rakibiyle oynadı. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadı. beIN Sports'a da müracaat ettik, 19.00'dan 16.00'ya aldık. Herkes hemfikir oldu. Maçları oynatabildik."
"Bu hafta meteorolojiyle diyalog kurarak tedbirler aldık. Sağolsun Galatasaray rakibiyle oynadı. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadı. beIN Sports'a da müracaat ettik, 19.00'dan 16.00'ya aldık. Herkes hemfikir oldu. Maçları oynatabildik. Maçları öne alamasaydık, oynama imkanı bulamayacaktık ve sıkıntıya düşecektik. Önemli ve sıkıntılı bir haftayı da tamamlamış olduk."
"Bence Olimpiyat Stadı çok iyi gözüküyor. İlk başta denedik bunu. Bunu Süper Kupa maçında denedik. Trabzonspor ile Başakşehir oynadılar. Yine kar yağan, soğuk bir gündü. Rüzgar panelleri yaptık. Başarılı olduk. Stadyumu bu hale getiren Nuri Akın'a canı yürekten teşekkürler. Çok büyük mesafe kat ettik. Büyük mesai harcadı. Bu ağır kış şartlarına rağmen Süper Kupa finalini başarılı bir şekilde oynadık. Karagümrük ve Fenerbahçe ile oynadılar. Yine yağış vardı. Stadyum ve saha mükemmeldi. İspatladık. Altyapısını çok iyi hazırladık. Çim çok kaliteli. Olimpiyat, futbol oynamaya çok elverişli bir saha. Şampiyonlar Ligi finali önemli bir maç. Belli kapasitede seyircili oynamayı düşünüyoruz. UEFA ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmeye devam ediyoruz. 29 Mayıs'taki finali seyircili oynamak istiyoruz. Türkiye'nin turizm açısından tanıtılması için, Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz."
"Yalnız çim ekmekle, çimler iyidir diyemezsiniz. Önemli olan zeminin drenajını çok iyi yapmaktır. Yaptıktan sonra drenajın bakımı da çok önemlidir. Nuri Akın'ın çok büyük mesai sarf etmesi, emek vermesiyle müthiş bir altyapı yaptık. İstanbul şartlarına uygun en iyi çimi bulduk ve ektik. Böylece bu şartlara geldik. Biz istedik ki Hollanda eleme maçımızı Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajının iyi olmadığını gördük. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor. O maçı da Olimpiyat'a taşıyabiliriz. Yalnız çim değil, altyapı ve drenajın çok iyi yapılması, ardından bakımlarının da çok iyi yapılması gerekiyor. Drenaj şudur. Yağmur veya kar yağdıktan ve erittikten sonra çıkan suyu bir an önce süzüp, toprakta kalmadan tamamen emip sahanın dışına göndermelisiniz. Drenaj budur."
"En iyisi her stadyumda yapılabilir. Bunun için bütçe, emek ayırmak, bilen insanlara yaptırmak lazım. TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler. Elverişli değilse o maç o sahada oynanmaz derler. O maçı il içinde veya başka bir ilin sahasına alabiliriz. Görevimiz budur. Biz teknik yardıma, bilgi aktarımına hazırız. Bunu yapmazlarsa Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir araya gelip bu sahaların bakımlarının, drenajının yapılması gibi konularda bazı sistemler getirebiliriz kulüplere."
"Bölgesel Amatör Ligler değil yalnız, bizim önem verdiğimiz Kadınlar Ligi var. UEFA bizden bu maçları oynatmamızı istiyor. Aşı, pandemi, seyahat durumlarını düşünerek Kadınlar Ligi ve Amatör Ligleri nasıl oynatabiliriz diye çalışmalarımız devam ediyor. Transfer süreçleri devam ediyor. Bugünlerde görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz. Kadınlar Ligi'ne çok önem veriyorum. Hamit Altıntop, Kadınlar Ligi'nden sorumludur. Çok önemli mesai veriyor. Nasıl oynatabiliriz diye formüller arıyor. İstifa ediyor denilen arkadaş harıl harıl çalışıyor. Sosyal medyadakiler yazsınlar. Onlar yazdıkça biz daha sıkı çalışıyor, işimize dört elle sarılıyoruz."
"Sosyal medyaya bakmasın kamuoyu. Merak ettikleri bir konu varsa bana veya arkadaşlarıma soru yöneltebilir, internet sitemize bakabilirler. Sakın sosyal medyaya bakıp TFF hakkında, yöneticileri hakkında bir görüşte bulunmasınlar."
"Yeni bir Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve yardımcıları seçildi. Ahmet Nur Çebi, iki başkan yardımcısıyla ziyarete geldi. Bir toplantı yaptık. Toplantımızın konularından biri de yeni yayın ihalesi. 2021/22 sezonu beIN Sports'un. 2022 sonunda yeni yayın ihalesi yapmamız lazım. 5 yıllık bir periyodun ihalesini yapacağız. Bir İhale Komisyonu meydana getirmemiz lazım. TFF'den belirli sayıda kişi, Kulüpler Birliği'nden belirli sayıda kişiyle yeni komisyon yapacağız. İhale şartnamesini ve tüm sürecini bu komisyon yapacaktır. Bunu Kulüpler Birliği ile oturup konuştuk. Onlardan belirli sayıda kişinin İhale Komisyonu'na vermelerini belirttik. Geçen ihalede de İhale Komisyonu, TFF'nin önerdiği kimselerle Kulüpler Birliği'nin önerdiği kimseler bir araya geldi. Aynısı olacak. Bu sene mayıs ayı ile sene sonu arasında bu ihaleyi yürütüp sonlandırmamız gerekli. En kısa sürede şartnameyi ilan edeceğiz. Sene sonu bitmeden, 31.12.2021'den önce herhangi bir tarihte bu ihaleyi sonlandırmamız lazım. Ben isterim ki beIN Sports'la devam edelim. Aramızda iyi bir ilişki, diyalog var. Çok sıkıntılı dönemleri hep beraber atlattık. Çok önemli bir kadrosu, yatırımı var beIN Sports'un. 9 lig maçını bile aynı saat, aynı günde verdiler. Birçok Avrupa ülkesinde olmayan bir teknik kapasite. Onlar da var. Kulüplerimizi maksimum seviyede meblağ ile ihaleyi sonlandırmak isteriz."
"Gerçekten çok büyük yaramdır kaçak yayın. Türkiye'de illegal yayını engelleyebilirsek beIN Sports çok para kazanabilir. Devletimiz, çok büyük vergi alır. Kulüplerimiz de daha çok imkan elde edecek. Kulüplerimiz, daha çok para kazanmış olurlar. Devletimiz ve Maliye Bakanı, beIN Sports ve Kulüpler daha çok gelir elde edebilir. Biz TFF olarak illegal yayın için beIN Sports'un yanındayız. Bir yasa gerekliyse TBMM'ye giderek bu yasanın çıkması için her türlü desteği vermeye hazırız."
"Maçlar oynanıyor. Hakem teşkilatımız, MHK bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Uilenberg var, eğitmenimiz. Eğitim veriyorlar, online eğitimler oluyor. MHK ve hakemlerimizin gelişmesi için her türlü çabanın içerisindeyiz. Avrupa'nın en iyi teknik kapasitesine sahip VAR sistemimiz var. Maçlar oynanıyor, hata olur olmaz. İnsan varsa işin içinde hata olur. Neyi aramamız lazım, kasıt var mı? Biz ligi dizayn ediyor muşuz? Fenerbahçe'yi şampiyon yapacakmışız, son birkaç haftada Galatasaray'ı şampiyon yapacakmışız diyorlar. Kazanıyorlar VAR'ı tenkit ediyorlar, kaybediyorlar VAR. Biz bu hakemlerle ligi bitireceğiz. Sahada 22 oyuncu, 2 teknik direktör hakeme yardım etmezlerse dünyanın en iyi hakemi bile o maçı iyi yönetemez. Futbolcular hakeme yardım ederse hakem iyi maç yönetir. Rica ediyorum, maçlardan sonra taraftara mesaj vermek için açıklama yapmayın. Hata yapan hakemi Serdar Tatlı, VAR odasına gidip konuşmaları dinleyinceye kadar takip ediyor ve cezayı veriyor. Ligi dizayn ediyoruz, şunları düşürüyoruz falan... Bir başkan beni arıyor, 'Hakemler karar vermiş, bizi küme düşürecekler' diyor. Varsa gerçek bir bulguları, tespitleri ben onun üzerine gidiyorum. MHK Başkanımla konuşuyor, toplantıları yapıyorum. Varsa bir haksızlık ceza veriliyor. Kim iyi oynarsa, hak ederse o şampiyon olacaktır. Kimsenin aklına başka bir şey gelmesin."
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