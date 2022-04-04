Son dakika: Nihat Özdemir için flaş iddia! "Konuşma kaseti..."

Son dakika haberleri: TFF'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor! Mehmet Baykan'ın tüm görevlerinden istifa etmesi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de resmen istifa etmişti. Bu kararlar sonrasında yapılan bir açıklama güne damgasını vurdu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında istifa etti. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık edeceği açıklandı.

OLAY YARATAN AÇIKLAMA

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Özdemir'in istifasının ardından yaptığı açıklamayla olay yarattı.

"BİR ORTAM DİNLEME KASETİ PATLAYABİLİR!"

Bir ortam dinleme kasetinin gün yüzüne çıkabileceğini iddia eden Çakar, Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yaptı:

"Çok yakında bir ortam dinleme konuşma kaseti patlayabilir... Nihat Özdemir'in yanında bulunan ve göreve getirdiği insanlarla ilgili... Allah muhafaza. İşte o zaman gerçek deprem olabilir..."

FUTBOLSEVERLER MERAK EDİYOR

Ahmet Çakar'ın bu tweet'i kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Konuyu merak eden futbolseverler, Çakar'ı soru yağmuruna tuttu ancak ünlü yorumcudan başka herhangi bir açıklama gelmedi.

