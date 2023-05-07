SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: O anlar, Giresunspor - Fenerbahçe maçına damgasını vurdu! Saha karıştı, Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı!

Son dakika: O anlar, Giresunspor - Fenerbahçe maçına damgasını vurdu! Saha karıştı, Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı!

07.05.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu müsabakanın son anlarında gerginlikler yaşanırken, bitiş düdüğünün ardından saha karıştı. İki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, Arda Güler maç sonucu nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Son dakika: O anlar, Giresunspor - Fenerbahçe maçına damgasını vurdu! Saha karıştı, Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı!

Son dakika haberleri: Giresunspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Riad Bajic'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA TARTIŞMA

407d66d2-c3bc-4f37-a7b7-6addceef83ea

Karşılaşma boyunca tansiyon sık sık yükselirken, maç sonunda iki takım oyuncuları ve kulübeler arasında tartışma çıktı. Birçok futbolcu arasında yaşanan gerginlik kısa süre içinde yatıştırılırken, Arda Güler'in üzüntüsü dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN GÖZYAŞLARI

37a6ac68-9a34-4396-bd6b-1aba4b901b2f

Genç futbolcu, 1-1 biten müsabakanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve soyunma odasına ağlayarak gitti.

O esnada iki takımın futbolcuları ve yetkilileri Güler'i teselli etmek istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Giresun'da yara aldı!Fenerbahçe, Giresun'da yara aldı!
TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'
Sivasspor beraberliği sonrası F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Sahada özür dile"Sivasspor beraberliği sonrası F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Sahada özür dile"
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Giresunspor Arda Güler son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia

Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni!

Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni!

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

Arda Güler için çılgın transfer iddiası!

Arda Güler için çılgın transfer iddiası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.