Son dakika: O anlar, Giresunspor - Fenerbahçe maçına damgasını vurdu! Saha karıştı, Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı!

Son dakika haberleri: Giresunspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Riad Bajic'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA TARTIŞMA

Karşılaşma boyunca tansiyon sık sık yükselirken, maç sonunda iki takım oyuncuları ve kulübeler arasında tartışma çıktı. Birçok futbolcu arasında yaşanan gerginlik kısa süre içinde yatıştırılırken, Arda Güler'in üzüntüsü dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN GÖZYAŞLARI

Genç futbolcu, 1-1 biten müsabakanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve soyunma odasına ağlayarak gitti.

O esnada iki takımın futbolcuları ve yetkilileri Güler'i teselli etmek istedi.

